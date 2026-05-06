سرلشکر صفوی: امپراتوری آمریکا در حال افول است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر رحیم صفوی، مشاور نظامی فرمانده معظم کل قوا، در مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به ویژگی‌های برجسته شخصیتی و خدمات ارزشمند این شهید والامقام به مردم ایران، اظهار داشت: سردار سلیمانی انسانی با اندیشه، تفکر فرهنگی و اعتقادی قوی بود که انس عمیقی با قرآن و اهل بیت داشت و همواره در چارچوب اسلام ناب عمل می‌کرد.

صفوی با تأکید بر اخلاق و رفتار مردمی این فرمانده شهید افزود: از زمانی که سردار سلیمانی در بسیج فعال بود تا زمانی که فرمانده لشکر ۴۴ قمر بنی‌هاشم شد، هیچگاه رفتار تند و کبر و غروری در ایشان ندیدم. ایشان انسانی خودساخته، مردمدار و بسیار شجاع بود که همواره مردم را مولفه اصلی قدرت ملی ایران می‌دانست.

مشاور نظامی فرمانده معظم کل قوا گفت: این شهید بزرگوار را بیش از ۴۰ سال می‌شناسم. او انسانی با اخلاق و اندیشه عالی بود که با وجود مسئولیت‌های فراوان، همواره ساده‌زیست و مردمی باقی ماند و در تقویت بسیج و بسیج سازندگی عملکردی بی‌نظیر داشت.

صفوی در پایان با اشاره به شرایط کنونی کشور و مقاومت مردم در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، اظهار داشت: با لطف خداوند و مقاومت ملت ایران، امپراتوری آمریکا در حال افول است و رژیم صهیونیستی نیز با مشکلات داخلی مواجه است. امیدواریم خداوند شر این دشمنان را به دست مومنان نابود کند.