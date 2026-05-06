سردار اسدی: شهید خادمی در سکوت برای انقلاب اسلامی موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدجعفر اسدی عصر چهارشنبه در مراسم اربعین شهادت سردار شهید مجید خادمی که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با گرامیداشت یاد و نام این شهید والامقام،گفت: شهید خادمی از جمله انسانهایی بود که عمر خود را در مسیر خدمت به مردم، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و پایبندی به آرمانهای امام و رهبری صرف کرد و در این مسیر لحظهای از تلاش و مجاهدت بازنایستاد.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در اندیشه اسلامی افزود: فرهنگ شهادت ریشه در مکتب اهلبیت(ع) دارد و آنچه امروز به عنوان عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود، ثمره همان خط سرخی است که امام خمینی(ره) بر آن تأکید داشتند و شهدا با جانفشانی خود آن را تثبیت کردند.
شهید خادمی خستگی نمی شناخت
سردار اسدی با بیان اینکه شهید خادمی در زمره نیروهای مؤمن، متعهد و جهادی کشور بود، گفت: این شهید عزیز نه تنها در عرصه مأموریتهای خود با روحیهای خستگیناپذیر فعالیت میکرد، بلکه در زندگی شخصی نیز نمونهای از اخلاص، سادهزیستی و وفاداری به ارزشهای دینی و انقلابی بود و خانواده ایشان نیز در این مسیر نقش مهم و الهامبخشی داشتند.
وی ادامه داد: شهدا از منظر ما انسانهای معمولی نیستند که بتوان به سادگی درباره آنان سخن گفت؛ آنان به مقامی رسیدهاند که درک حقیقت وجودیشان برای ما دشوار است. آنچه از شهدا به ما میرسد تنها پرتوی از عظمت و نورانیت مسیر آنان است.
معاون بازرسی قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) با تأکید بر اینکه شهید خادمی در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان این نظام از هیچ تلاشی دریغ نکرد، تصریح کرد: او در برابر ظلم و دشمنان اسلام صریح و قاطع بود، اما در برابر علما، قرآن و ارزشهای الهی نهایت تواضع و خشوع را داشت.
وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در شکلگیری هویت جدید ملت ایران گفت: امروز به برکت خون شهدا و رهبری امامین انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در مسیری قرار گرفته که با وجود همه دشمنیها و فشارها، همچنان با قدرت به سمت قلههای پیشرفت و عزت حرکت میکند.
تبعیت از ولایت رمز عبور از فتنههاست
سردار اسدی افزود: تجربه چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده است که هرجا ملت ایران با ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت حرکت کرده، توانسته از سختترین بحرانها عبور کند و امروز نیز بشارتهای روشنی از آیندهای روشن برای این مسیر وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان این ملت با وجود صرف هزینههای سنگین و برنامهریزیهای گسترده، هرگز نتوانستند در برابر اراده ملت ایران به نتیجه برسند و این موضوع نشاندهنده حقانیت مسیر انقلاب اسلامی است.
سردار اسدی در پایان با گرامیداشت یاد شهید مجید خادمی و سایر شهدای انقلاب اسلامی، تأکید کرد: شهدا سرمایههای بیبدیل این کشور هستند و وظیفه همه ما ادامه دادن راه آنان، حفظ وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
