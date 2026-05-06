به گزارش خبرنگار مهر، حکم مسئولیت دبیر شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی استان کردستان به «حامد امیریان» عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رازیانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، جویباری مسئول بسیج دانشجویی استان و حجت‌الاسلام والمسلمین موسی خواجوی مسئول ملی شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعطا شد.

در این مراسم، بر نقش شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی در شناسایی، جذب و توانمندسازی جوانان نخبه، صاحب اندیشه و دارای توان گفت‌وگو در استان‌ها تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که این ظرفیت انسانی در مسیر برنامه‌های مختلف قرارگاه‌های فرهنگی و انقلابی از جمله قرارگاه بقیةالله مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله محورهای فعالیت این شبکه می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی «بینات» برای جوانان در سراسر شهرستان‌ها، پاسخ‌گویی به شبهات فکری و اعتقادی جوانان در حوزه انقلاب اسلامی، و همچنین تبیین خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان کردستان اشاره کرد.