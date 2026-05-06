به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی مدعی شد که ایران و آمریکا به یک «یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای» درباره پایان‌دادن به جنگ و دیگر مسائل اختلافی نزدیک شدند.

پیشتر، تارنمای آکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شده بود که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به یک تفاهم‌نامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ و تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستند.

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.