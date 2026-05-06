  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

ادعای «رویترز» درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه

ادعای «رویترز» درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه

خبرگزاری رویترز مدعی شد که ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه‌ای یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی مدعی شد که ایران و آمریکا به یک «یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای» درباره پایان‌دادن به جنگ و دیگر مسائل اختلافی نزدیک شدند.

پیشتر، تارنمای آکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شده بود که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به یک تفاهم‌نامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ و تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستند.

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.

کد مطلب 6822013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      1 4
      پاسخ
      توافق بی توافق

    پربازدیدها

    پربحث‌ها