  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

ادعای کره جنوبی درباره اصلاح قانون پاسخ هسته‌ای کره شمالی

ادعای کره جنوبی درباره اصلاح قانون پاسخ هسته‌ای کره شمالی

دستگاه امنیتی کره جنوبی ادعا کرد که کره شمالی قانون حمله هسته ای را به شکلی اصلاح کرده که براساس آن، در صورت ترور رهبر این کشور، حمله هسته ای به صورت خودکار انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تلگراف» به نقل از یک جلسه توجیهی سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی نوشت: کره شمالی قانون اساسی خود را اصلاح کرده تا بر اساس آن، در صورت ترور کیم جونگ اون، رهبر این کشور یا در صورت حمله دشمنی خارجی که ساختار فرماندهی هسته‌ای این کشور را تهدید کند، حمله هسته‌ای به‌صورت خودکار انجام شود.

این اصلاحیه در نشست نخست مجمع عالی خلق کره شمالی در ۲۲ مارس در پیونگ‌یانگ تصویب و سپس توسط سازمان اطلاعات کره جنوبی اعلام شد. طبق ماده ۳ اصلاح‌شده، در صورت تهدید سیستم فرماندهی هسته‌ای، حمله هسته‌ای باید «فوراً و به‌صورت خودکار» انجام شود.

این اصلاحات هم‌زمان با ادامه تنش‌های کره شمالی با کره جنوبی و توسعه تسلیحات جدید توپخانه‌ای دوربرد توسط پیونگ‌یانگ انجام شده است.

کد مطلب 6825562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها