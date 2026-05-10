به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تلگراف» به نقل از یک جلسه توجیهی سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی نوشت: کره شمالی قانون اساسی خود را اصلاح کرده تا بر اساس آن، در صورت ترور کیم جونگ اون، رهبر این کشور یا در صورت حمله دشمنی خارجی که ساختار فرماندهی هسته‌ای این کشور را تهدید کند، حمله هسته‌ای به‌صورت خودکار انجام شود.

این اصلاحیه در نشست نخست مجمع عالی خلق کره شمالی در ۲۲ مارس در پیونگ‌یانگ تصویب و سپس توسط سازمان اطلاعات کره جنوبی اعلام شد. طبق ماده ۳ اصلاح‌شده، در صورت تهدید سیستم فرماندهی هسته‌ای، حمله هسته‌ای باید «فوراً و به‌صورت خودکار» انجام شود.

این اصلاحات هم‌زمان با ادامه تنش‌های کره شمالی با کره جنوبی و توسعه تسلیحات جدید توپخانه‌ای دوربرد توسط پیونگ‌یانگ انجام شده است.