به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، حزبالله لبنان چهارشنبه شب با صدور بیانیهای نظامی، جزئیات عملیات انجامشده علیه اقدامات ارتش رژیم اسرائیل در مناطق مرزی و مواضع این رژیم در جنوب لبنان را اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است که این سلسله عملیات در چارچوب دفاع از لبنان و مردم این کشور و در پاسخ به نقض آتشبس از سوی اسرائیل، حمله به غیرنظامیان و تخریب منازل آنها انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، حزبالله در مجموع ۱۷ عملیات انجام داده که شامل هدف قرار دادن تجمع نظامیان صهیونیست در مناطق القنطره، البیاضه، الطیبه، عیتا الشعب، رشاف و الناقوره بوده است.
حزبالله همچنین اعلام کرد که چندین خودروی نظامی، نفربر، بولدوزرهای نظامی دی ۹، خودروهای زرهی «نِمر» و «هامر» را در مناطق القوزح، دیر سریان، حولا و الخیام هدف قرار داده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که یک مرکز فرماندهی تازهتأسیس در القنطره و تجهیزات فنی در البیاضه نیز هدف حملات قرار گرفتهاند.
حزبالله تأکید کرد که در این مجموعه عملیات، تلفات و خسارات قطعی به نیروهای صهیونیست وارد شده و یکی از خودروهای نظامی نیز دچار آتشسوزی شده است.
همچنین بالگردی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی برای انتقال مجروحان وارد منطقه شده که نیروهای امدادی آن نیز با آتش توپخانه هدف قرار گرفتهاند.
در پایان این بیانیه، مقاومت اعلام کرد که خود را متعهد به دفاع از خاک و مردم لبنان و وظیفه خود برای جلوگیری از ادامه تجاوزات رژیم اسرائیل می داند.
نظر شما