مسئولان نظارت بر بازار و حمایت از مردم را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، با اشاره به سیال بودن جنگ کنونی، گفت: امروز بعد اقتصادی جنگ بیشترین فعالیت را دارد و دشمن با کمک عوامل داخلی فشار را افزایش داده است.

امام جمعه زابل، با تأکید بر ضرورت مقابله با جنگ اقتصادی، خواستار نظارت دقیق‌تر مسئولان بر بازار، شفاف‌سازی اقتصادی از سوی دولت، برخورد قاطع قوه قضائیه با محتکران و گران‌فروشان و حمایت مضاعف از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌دیده شد.

وی ضمن اشاره به «هفته جمعیت» (از ۲۴ اردیبهشت)، کاهش شدید نرخ فرزندآوری را تهدیدی برای آینده کشور دانست که منجر به پیری جمعیت می‌شود. وی با نقل سخن امام خمینی(ره) درباره اشتباه بودن سیاست «دو بچه کافی است»، از خانواده‌ها خواست با توکل بر خدا و نیت خدمت به امام زمان(عج)، فرزندان بیشتری تربیت کنند.

حجت‌الاسلام پورانداخت همچنین با گرامیداشت سالروز لغو قانون کاپیتولاسیون (۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸) آن را نماد تحقیر ملت ایران دانست و روز دحوالارض (۲۵ ذی‌القعده) را فرصتی مهم برای بهره‌گیری معنوی و شب‌زنده‌داری برشمرد.

وی در پایان، چهار عامل را تضمین‌کننده قدرت ملی برشمرد: اتحاد و انسجام ملی، توان بازدارنده در تنگه هرمز، حفظ غنای بالای اورانیوم بدون مذاکره، و تبعیت از رهبری. امام جمعه زابل از مردم خواست از اسراف و تجملات پرهیز کرده و با پرهیز از اختلاف‌افکنی، انسجام ملی را حفظ کنند.