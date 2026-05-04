به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، در حدفاصل پلیس‌راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و محدوده پل کلاک سنگین است. همچنین در آزادراه ساوه - تهران، محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران با ترافیک سنگین مواجه بوده و در برخی مقاطع محور شهریار - تهران نیز تردد به‌صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

بر اساس این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین محور قدیم بومهن - تهران روان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بنابر اطلاعیه این مرکز، در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش باران گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از انسداد محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه خبر داد و اعلام کرد: تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و نیز مسیر قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

در ادامه، محور پاتاوه - دهدشت مسدود اعلام شده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.