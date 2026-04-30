  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

پیش بینی افزایش دما و رگبارهای پراکنده در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: امروز و فردا در برخی نقاط استان شاهد وقوع رگبار و رعدوبرق موقتی همراه با خطر سیلاب پیش‌بینی می‌شود.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی، از امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت با خروج سامانه بارشی از منطقه، بتدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و طی چهار روز آینده ضمن افزایش دمای هوا بویژه در اواسط روزها، آسمان استان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می شود.

وی افزود: در سه روز آینده به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، در ساعات شبانه و اوایل صبح علاوه بر وزش ملایم باد شرقی و نفوذ هوای مرطوب خزری، هوای نسبتاً سرد همچنان تداوم دارد.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: طی امروز و بویژه فردا (جمعه ۱۱ اردیبهشت) در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب رشد ابرهای همرفتی و در برخی مناطق بویژه در بخش هایی از شهرستان های گرمی، انگوت و نواحی منتهی به کوهستان سبلان و بخش هایی از جنوب استان بویژه شهرستان خلخال، رگبار و رعدوبرق موقتی پیش بینی می شود.

کوهی ادامه داد: با توجه به نوع بارش های بهاری، در مناطق مستعد رخداد سیلاب موقتی دور از انتظار نیست؛ لذا رعایت موارد ایمنی بویژه در مسیلها و رودخانه های فصلی مناطق گردشگری ضروری است.

کد مطلب 6816081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

