پیش بینی افزایش دما و رگبارهای پراکنده در استان اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی، از امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت با خروج سامانه بارشی از منطقه، بتدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و طی چهار روز آینده ضمن افزایش دمای هوا بویژه در اواسط روزها، آسمان استان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می شود.

وی افزود: در سه روز آینده به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، در ساعات شبانه و اوایل صبح علاوه بر وزش ملایم باد شرقی و نفوذ هوای مرطوب خزری، هوای نسبتاً سرد همچنان تداوم دارد.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: طی امروز و بویژه فردا (جمعه ۱۱ اردیبهشت) در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب رشد ابرهای همرفتی و در برخی مناطق بویژه در بخش هایی از شهرستان های گرمی، انگوت و نواحی منتهی به کوهستان سبلان و بخش هایی از جنوب استان بویژه شهرستان خلخال، رگبار و رعدوبرق موقتی پیش بینی می شود.

کوهی ادامه داد: با توجه به نوع بارش های بهاری، در مناطق مستعد رخداد سیلاب موقتی دور از انتظار نیست؛ لذا رعایت موارد ایمنی بویژه در مسیلها و رودخانه های فصلی مناطق گردشگری ضروری است.