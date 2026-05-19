رعد و برق مهمان اردبیل؛ مراقب صاعقه باشید

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، از امروز (سهشنبه) تا پایان هفته جاری، جو استان ناپایدار خواهد بود. در برخی ساعات، ضمن افزایش ابر و وزش تندبادهای موقتی، بارش باران بهصورت رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی افزود: در مناطق مستعد، احتمال رخداد تگرگ و اصابت صاعقه نیز وجود دارد. عمده فعالیت این سامانه بارشی برای امروز (۲۹ اردیبهشت) و روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) پیشبینی میشود.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: نسبت به این وضعیت هشدارهای سطح زرد (شماره ۸) و سطح نارنجی (شماره ۲) را صادر کرده ایم و رعایت توصیههای مرتبط با این هشدارها ضروری است.
وی از شهروندان خواست تا از توقف در حاشیه مسیلها، رودخانهها و مناطق مرتفع خودداری کرده و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از رگبار، تگرگ و صاعقه را به کار گیرند.
