۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

اسدی: توسعه حمل‌ونقل عمومی و بازآفرینی شهری اولویت شیراز است

شهردار شیراز با تشریح عملکرد و برنامه‌های مدیریت شهری گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حرکت به‌سوی شهر هوشمند اولویت سال ۱۴۰۵ است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، از ترسیم نقشه جدید مدیریت شهری شیراز برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که توسعه حمل‌ونقل عمومی، احیای بافت‌های فرسوده و حرکت به سمت شهر هوشمند، سه محور اصلی برنامه‌های امسال شهرداری خواهند بود.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان «سال توسعه و ارتقای حمل‌ونقل عمومی» گفت: توسعه مترو، هوشمندسازی مدیریت ترافیک، کاهش حوادث شهری و ایمن‌سازی معابر از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که در سال جاری با جدیت دنبال می‌شود.

شهردار شیراز همچنین بازآفرینی محلات فرسوده، تاریخی و کم‌برخوردار را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری دانست و افزود: مرمت بافت‌های ارزشمند شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و مناسب‌سازی معابر در دستور کار قرار گرفته است.

اسدی با بیان اینکه شهرداری شیراز در حوزه خدمات شهری نیز برنامه‌های گسترده‌ای را دنبال می‌کند، اظهار کرد: کاهش آلودگی‌های شهری، ساماندهی مشاغل، بهبود سیما و منظر شهری و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی از اهداف اصلی امسال است.

وی از حرکت جدی شهرداری به سمت توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تحقق شهر هوشمند خبر داد و گفت: افزایش بهره‌وری منابع انسانی، شفافیت مالی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی از سیاست‌های محوری مدیریت شهری در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در شیراز متوقف نشد و فعالیت‌ها با قدرت ادامه پیدا کرد.

به گفته اسدی، در سال گذشته صدها پروژه عمرانی و خدماتی در سطح شهر به بهره‌برداری رسید و پروژه‌های جدید متعددی نیز آغاز شد. همچنین روزانه بیش از هزار تن پسماند خانگی در شیراز جمع‌آوری شده و برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های مدیریت شهری شیراز افزود: شهرداری شیراز در سال گذشته عنوان «موثرترین نهاد مدیریت شهری» را کسب کرد و در سطح بین‌المللی نیز به عنوان نایب‌رئیس مجمع شهرداران آسیایی انتخاب شد.

اسدی در پایان از افتتاح چند پروژه مهم شهری طی هفته‌های آینده خبر داد و گفت: مدیریت شهری تلاش دارد با وجود همه محدودیت‌ها، روند توسعه شیراز را با سرعت بیشتری ادامه دهد.

کد مطلب 6827775

