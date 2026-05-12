به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، از ترسیم نقشه جدید مدیریت شهری شیراز برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که توسعه حمل‌ونقل عمومی، احیای بافت‌های فرسوده و حرکت به سمت شهر هوشمند، سه محور اصلی برنامه‌های امسال شهرداری خواهند بود.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان «سال توسعه و ارتقای حمل‌ونقل عمومی» گفت: توسعه مترو، هوشمندسازی مدیریت ترافیک، کاهش حوادث شهری و ایمن‌سازی معابر از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که در سال جاری با جدیت دنبال می‌شود.

شهردار شیراز همچنین بازآفرینی محلات فرسوده، تاریخی و کم‌برخوردار را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری دانست و افزود: مرمت بافت‌های ارزشمند شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و مناسب‌سازی معابر در دستور کار قرار گرفته است.

اسدی با بیان اینکه شهرداری شیراز در حوزه خدمات شهری نیز برنامه‌های گسترده‌ای را دنبال می‌کند، اظهار کرد: کاهش آلودگی‌های شهری، ساماندهی مشاغل، بهبود سیما و منظر شهری و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی از اهداف اصلی امسال است.

وی از حرکت جدی شهرداری به سمت توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تحقق شهر هوشمند خبر داد و گفت: افزایش بهره‌وری منابع انسانی، شفافیت مالی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی از سیاست‌های محوری مدیریت شهری در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در شیراز متوقف نشد و فعالیت‌ها با قدرت ادامه پیدا کرد.

به گفته اسدی، در سال گذشته صدها پروژه عمرانی و خدماتی در سطح شهر به بهره‌برداری رسید و پروژه‌های جدید متعددی نیز آغاز شد. همچنین روزانه بیش از هزار تن پسماند خانگی در شیراز جمع‌آوری شده و برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های مدیریت شهری شیراز افزود: شهرداری شیراز در سال گذشته عنوان «موثرترین نهاد مدیریت شهری» را کسب کرد و در سطح بین‌المللی نیز به عنوان نایب‌رئیس مجمع شهرداران آسیایی انتخاب شد.

اسدی در پایان از افتتاح چند پروژه مهم شهری طی هفته‌های آینده خبر داد و گفت: مدیریت شهری تلاش دارد با وجود همه محدودیت‌ها، روند توسعه شیراز را با سرعت بیشتری ادامه دهد.