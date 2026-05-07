افزایش بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر پنجشنبه در جمع نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان مرکزی از ارکان مهم در بازآفرینی صنایع آسیب‌دیده است.

وی افزود: این شرکت‌ها قادرند در حوزه‌هایی نظیر نفت، پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های راهبردی به‌عنوان پیشران عمل کنند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: استان‌ مرکزی با برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی گسترده، ظرفیت علمی و نیروی انسانی متخصص می‌توانند در مسیر احیای توان صنعت کشور نقش‌آفرین باشند.

وی ادامه داد: دانشگاه و نخبگان علمی کشور، سرمایه‌های اساسی توسعه و استقلال کشور محسوب می شوند و بازگشت توان صنعتی ایران با تکیه بر ظرفیت استان‌های صنعتی می‌تواند شتاب‌دهنده احیای صنایع راهبردی کشور باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد: در سال گذشته اصلاح نظام پرداخت و افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در دستور کار کارگروه‌های تخصصی دولت قرار گرفته و این اقدام با هدف تحقق عدالت و حفظ جایگاه علمی کشور در حال پیگیری است.

وی افزود: در برخی موارد، دریافتی پایین برخی اساتید، موجب کاهش انگیزه در میان نیروهای متخصص و حتی مهاجرت برخی نخبگان شده است.

افشین با اشاره به وضعیت رشته‌های فنی از جمله مکانیک و انرژی بیان کرد: در مواردی، بخشی از نیروهای نخبه پس از ورود به دانشگاه‌ها از ادامه فعالیت منصرف می‌شوند.

وی گفت: دانشگاه‌ها محور اصلی اقتصاد دانش‌بنیان هستند و هرگونه تضعیف جایگاه علمی آنان می‌تواند به کل زیست‌بوم فناوری کشور آسیب وارد کند.

فعالیت ۱۸۹ شرکت دانش‌بنیان در استان مرکزی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گفت: در حال حاضر ۱۸۹ شرکت دانش‌بنیان در این استان فعال هستند، اما این تعداد با ظرفیت‌های موجود همخوانی کامل ندارد.

وی افزود: در شهر اراک حداقل ۲۲۰ شرکت دانش‌بنیان مورد انتظار است و این رقم در افق مطلوب باید به ۳۰۰ شرکت برسد.

افشین بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل مستقیم فعالیت شبکه دانشگاهی شامل اساتید، دانشجویان و مراکز پژوهشی هستند.

وی ادامه داد: در برخی دانشگاه‌ها اختلاف سطح پرداختی مشاهده می‌شود و این موضوع در دانشگاه‌های مناطق کمتر برخوردار پررنگ‌تر است که نیازمند اصلاح ساختاری است.

افشین برخی برداشت‌های عمومی از وضعیت دانشگاهیان را نادرست دانست و تاکید کرد: نظام پرداخت اعضای هیأت علمی کاملاً مبتنی بر عملکرد پژوهشی، آموزشی و ارتباط با صنعت است و ارتقای آنان بر اساس ارزیابی‌های سالانه انجام می‌شود.

وی افزود: شرکت‌های فعلی از کیفیت بالایی برخوردارند، اما افزایش تعداد آن‌ها برای ارتقای جایگاه استان در زیست‌بوم فناوری کشور ضروری است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به تقویت منابع مالی صندوق حمایت از پژوهشگران گفت: بودجه این صندوق که پیش‌تر حدود یک‌هزار میلیارد ریال بود، در سال نخست فعالیت در معاونت علمی به ۷ تا ۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و در ادامه به ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری این رقم به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که بخشی از آن برای حمایت از فعالیت‌های تخصصی و بخشی دیگر برای طرح‌های دانشگاهی اختصاص دارد.

افشین با تأکید بر ضرورت ارتقای مشارکت دانشگاه‌های استان مرکزی در ارائه طرح‌های پژوهشی افزود: دانشگاه‌های صنعتی و علوم پزشکی اراک و تفرش باید حضور فعال‌تری در ثبت پروپوزال‌ها داشته باشند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه سطح درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه متناسب با ظرفیت موجود نیست، دانشگاه اراک تاکنون ۴۹ طرح، دانشگاه صنعتی اراک و دانشگاه تفرش هر یک ۸ طرح و دانشگاه علوم پزشکی اراک ۶ طرح ثبت کرده‌اند و این در حالی است که این میزان باید به حدود ۲۰۰ طرح افزایش یابد.