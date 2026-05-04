۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف برق با نصب نیروگاه خورشیدی خانگی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع خفری گفت: در راستای تشویق شهروندان به استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، مشترکان خانگی صنعت برق که اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی تا ظرفیت ۵ کیلووات با تأیید رویتپذیری نمایند، در ماههای گرم سال از ابتدای خرداد تا پایان شهریور مشمول ۲۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی خواهند شد.
وی افزود: آن دسته از مشترکان خانگی که نیروگاه خورشیدی را به همراه سامانه ذخیرهساز (باتری) نصب کنند، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی در بهای برق مصرفی خود تا پایان سال می شوند.
این مقام مسئول این طرح تشویقی را گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، کمک به پایداری شبکه برق کشور و همچنین کاهش هزینههای مشترکان عنوان کرد و افزود: با نصب سامانه خورشیدی، انرژی مورد نیاز بخش قابل توجهی از مصارف خانگی توسط نور خورشید تأمین شده و در صورت نصب سامانه ذخیرهساز، امکان استفاده از انرژی ذخیره شده در زمانهایی که تولید وجود ندارد (مانند شب یا روزهای ابری) نیز فراهم میگردد.
زارع خفری، در ادامه از مزایای نصب این سامانه خورشیدی به همراه ذخیرهساز اظهار داشت: با نصب این سامانه شاهدکاهش چشمگیر هزینههای برق، برخورداری از ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی، در کنار کاهش اتکا به شبکه خواهیم بود که این امر ، صرفهجویی قابل توجهی را برای خانوارها به همراه دارد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: سامانه ذخیرهساز، امکان بهرهمندی از انرژی تولیدی را در تمام ساعات شبانهروز فراهم کرده و استقلال از شبکه را افزایش داده و همچنین باکمک به محیط زیست از انتشار گازهای گلخانهای و مقابله با تغییرات اقلیمی جلوگیری بعمل خواهد آورد.
زارع خفری در پایان با اشاره به افزایش تابآوری شبکه به دلیل نصب این سامانه تصریح کرد: نصب گسترده این سامانهها به کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف کمک کرده و پایداری آن را ارتقا میبخشد و از سویی به مشترکان فرصت میدهد تا با سرمایهگذاری در تکنولوژیهای نوین، ضمن کمک به حفظ محیط زیست، از مزایای اقتصادی قابل توجهی نیز بهرهمند شوند.
نظر شما