۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

دشمن پس از شکست در میدان، جنگ اقتصادی و ایجاد نارضایتی را دنبال می کند

ارومیه - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دشمن پس از شکست در میدان نبرد، جنگ اقتصادی و ایجاد نارضایتی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان عصر پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی شد و گفت: در شرایط حساس کنونی، آرامش بازار و حفظ رضایت مردم یک اولویت ملی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن در میدان جنگ به دلیل ایثار نیروهای مسلح و حضور آگاهانه مردم به اهداف خود نرسید، افزود: امروز دشمن به دنبال جنگ اقتصادی و ایجاد نارضایتی در جامعه است، بنابراین همه مدیران باید با هماهنگی، تدبیر و حضور میدانی اجازه سوءاستفاده به سودجویان را ندهند.

ممکان همچنین بر برخورد قاطع با تخلفات سازمان‌یافته و اخلال‌گران بازار تأکید کرد و در عین حال گفت: در برخی تخلفات جزئی و کوچک باید نگاه ارشادی و اصلاحی حاکم باشد تا ضمن حفظ آرامش روانی بازار، از فشار مضاعف بر کسبه و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس استفاده از ظرفیت مرز و توسعه مبادلات مرزی را یکی از راهکارهای مهم در تأمین کالا و تنظیم بازار استان دانست و تصریح کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند نقش مهمی در پایداری بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا کند.

ممکان همچنین از همراهی اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم قدردانی کرد و گفت: کسبه و بازاریان آذربایجان‌غربی همواره در شرایط حساس کنار مردم و نظام بوده‌اند و امروز نیز با همکاری، انصاف و پرهیز از التهاب‌آفرینی، نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌های اقتصادی دشمن ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6823263

