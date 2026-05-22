حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: متاسفانه طی روزهای اخیر، هر استان و حتی برخی شهرها به شکل متفاوتی درباره حضوری یا مجازی بودن امتحانات تصمیم‌گیری می‌کنند و این موضوع موجب سردرگمی گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها شده است.

وی افزود: امروز خانواده‌ها تا ساعات پایانی شب نمی‌دانند امتحانات فرزندانشان فردا حضوری برگزار می‌شود یا مجازی و این وضعیت علاوه بر ایجاد فشار روانی، برنامه‌ریزی آموزشی و خانوادگی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی ادامه داد: دانش‌آموزان و دانشجویان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به آرامش ذهنی و ثبات در برنامه‌ریزی نیاز دارند و تصمیمات روزانه و متفاوت، موجب افزایش اضطراب در جامعه می‌شود.

ممکان تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم باید هرچه سریع‌تر با اتخاذ یک سیاست واحد، شفاف و قابل پیش‌بینی، تکلیف نحوه برگزاری امتحانات را مشخص کنند و اجازه ندهند خانواده‌ها هر روز با اطلاعیه‌های متناقض مواجه شوند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدیریت شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیم‌گیری منسجم و هماهنگ است و بخشی از آرامش جامعه نیز از مسیر ثبات در حوزه آموزش و کاهش دغدغه خانواده‌ها تامین می‌شود.

ممکان تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با درک شرایط موجود، هرچه سریع‌تر چارچوبی مشخص و سراسری برای برگزاری امتحانات اعلام کنند تا دانش‌آموزان و دانشجویان بتوانند بدون نگرانی بر روند آموزشی خود تمرکز کنند.