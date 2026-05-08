به گزارش خبرگزاری مهر، «میگل دیاز کانل» رئیس‌جمهور کوبا با انتقاد از سیاست‌های آمریکا علیه کشورش گفت: مردم کوبا به‌خوبی از وحشی‌گری و شدت اقدامات دولت آمریکا آگاه هستند و فشارهای جدید این کشور را از ادامه مسیر خود بازنخواهد داشت.

وی افزود: جهان می‌داند آنچه علیه کوبا جریان دارد، «تجاوزی یک‌جانبه» علیه مردمی است که غیر از صلح و حاکمیت مستقل، هدف دیگری ندارند و خواستار دوری از هرگونه مداخله امپریالیستی هستند.

او با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های تازه علیه کوبا گفت: اقدامات محاصره اقتصادی جدید با هدف وخیم‌تر کردن شرایط دشواری انجام می‌شود که کشور در حال گذر از آن است.

رئیس‌جمهور کوبا همچنین تصریح کرد فشارهای آمریکا نه‌تنها موجب عقب‌نشینی هاوانا نخواهد شد، بلکه عزم مردم و دولت این کشور را برای حفاظت از میهن و دفاع از دستاوردهای انقلاب بیشتر می‌کند.

وی ضمن دفاع از حق کوبا برای استقلال و تعیین سرنوشت خود، بار دیگر سیاست‌های واشنگتن را عامل اصلی تشدید بحران‌های اقتصادی و انسانی در این کشور دانست.