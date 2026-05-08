به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری از اجرای طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آبی، تجهیز اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری و احیا و مرمت قنوات در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مدت سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۴۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده که بیش از تعهدات پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح‌ها، مجموع اراضی مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری در استان به بیش از ۶۹ هزار و ۹۷۴ هکتار رسیده است.

جعفری همچنین از توسعه زیرساخت‌های آبی در استان خبر داد و افزود: در این راستا ۱۱ کیلومتر کانال آبیاری و ۵۱ کیلومتر خط انتقال آب با لوله اجرا شده است که با احتساب این میزان، تاکنون در مجموع ۳۷۷ کیلومتر کانال و ۸۵۵ کیلومتر خط انتقال آب با لوله در استان احداث شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: در راستای حفظ و احیای منابع سنتی آب نیز ۶ کیلومتر از قنوات استان احیا و مرمت شده که مجموع عملیات احیا و مرمت قنوات در استان به ۱۷۰ کیلومتر رسیده است.

جعفری همچنین از انجام مطالعات خاک‌شناسی در سطح یک‌هزار و ۲۳۲ هکتار از اراضی شهرستان سلطانیه خبر داد و گفت: این مطالعات با هدف شناخت بهتر ظرفیت‌های خاک و بهبود مدیریت منابع آب و خاک انجام شده است.