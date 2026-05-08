سواحل و فراساحل استان بوشهر تا دوشنبه متلاطم خواهد بود

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی تا روز دوشنبه آینده، به ‌تناوب سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و در برخی نقاط استان وقوع گردوخاک محلی، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش ابر، در برخی نقاط گرد و غبار خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، روی دریا و در سواحل در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و در فراساحل در برخی ساعات ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.