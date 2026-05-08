امام جمعه هرمز: آمریکا آرزوی تسلط بر تنگه هرمز را به گور خواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، در خطبه‌های این هفته نماز عبادی-سیاسی جمعه که در مسجد جامع هرمز برگزار شد، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا، آمریکایی‌ها را به چالش کشید و اظهار کرد: هدف اولیه آمریکا تجزیه ایران بود، اما امروز اهداف آن‌ها به سمت باز کردن تنگه هرمز و تسلط بر خلیج فارس تغییر کرده است.

وی با قاطعیت اعلام کرد: آمریکایی‌ها بدانند دیگر آقایی‌شان در خلیج فارس تمام شده است و آرزوی تسلط بر تنگه هرمز و بازشدن آن را به گور خواهند برد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمز بر ضرورت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز بر اساس فرامین امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: بستن تنگه هرمز شوک اقتصادی شدیدی را به جهان وارد کرد و ان‌شاءالله به زودی شاهد فروپاشی اقتصادی دنیای استکبار خواهیم بود.

وی همچنین به روز دحوالارض اشاره کرد و آن را یکی از بهترین روزها برای عبادت و بندگی خداوند متعال دانست.

رستاخیز، حضور شبانه مردم با بصیرت در خیابان‌ها را از بزرگترین عبادت‌ها برشمرد که موجب یاری خداوند متعال می‌شود و این یاری الهی شامل حال همه دنیا خواهد شد.

در ادامه، امام جمعه هرمز بیان داشت: مردم ایران اسلامی وارد ساحت جدیدی از مواجهه با دشمن شده‌اند و پیام‌های رهبر معظم انقلاب، وضعیت کشور و مسیر قدرتمند ایران اسلامی را مشخص نموده است.

وی توجه به فرامین رهبری را رمز تمدن‌سازی و حرکت به سمت قله‌های افتخار دانست.

رستاخیز با تأکید بر اینکه عالم نیازمند مدیریت الهی است، انبیای الهی و ائمه طاهرین (ع) را مدیران جامعه الهی معرفی کرد که بر اساس برنامه‌های الهی، جامعه را در مسیر رشد قرار می‌دهند.

وی ولایت و اطاعت از ولی را امری دائمی در عالم وجود دانست و پس از پیامبر اکرم (ص)، امامان معصوم (ع) و در زمان غیبت، ولایت فقیه را عهده‌دار امور مسلمین برشمرد.

امام جمعه هرمز خاطرنشان کرد: کسی نمی‌تواند ادعا کند که محبت الهی در دل دارد اما حاکمیت خداوند و مدیر الهی را قبول نداشته باشد.

وی محبوبیت الهی را در گرو اطاعت از ولایت دانست و تصریح کرد: هر کاری بدون اطاعت از ولایت، خیر و برکت ندارد و بی‌ثمر می‌ماند.