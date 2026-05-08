به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین احمد محمودی ظهر امروز در خطبههای عبادی- سیاسی نماز جمعه اصفهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت طراحی و تنظیم سند راهبردی برای شکلدهی به نظم نوین منطقه خلیج فارس اظهار کرد: امیدواریم در آیندهای روشن و بدون حضور آمریکا، این منطقه در مسیر پیشرفت و اقتدار کشورهای منطقه، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، قرار گیرد؛ چراکه خلیج فارس خانه و کاشانه همیشگی ملت ایران است.
وی افزود: دشمنان باید بدانند خلیج فارس و تنگه هرمز، بخش جداییناپذیر از امنیت و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. رهبر شهید نیز ۱۰ سال پیش تأکید کرده بودند که «دشمنان سخنانی بزرگتر از ظرفیت خود بر زبان میآورند؛ ایران باید در خلیج فارس حضور و رزمایش مقتدرانه داشته باشد» و این منطقه متعلق به ملت ایران است.
وی ادامه داد: ایران اسلامی با تکیه بر جمعیت عظیم خود و حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، اقتدار خود را در خلیج فارس بازآفرینی کرده و تثبیت خواهد کرد.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه برخی کشورها از نظر جغرافیایی و جمعیتی قابل مقایسه با استانهای ایران نیستند، تصریح کرد: مایه تأسف است که برخی کشورها برای تأمین امنیت خود به قدرتهای فرامنطقهای همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی وابسته هستند.
حجتالاسلام محمودی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و هشدارهای مطرحشده نسبت به نقض آتشبس، گفت: تحلیلگران امروز به خوبی دریافتهاند که دشمن در بنبست راهبردی قرار گرفته و توان تغییر معادلات منطقهای را ندارد.
وی تأکید کرد: امروز مدیریت تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی ایران است و نیروهای مسلح کشور با هدایت رهبر معظم انقلاب، دشمن را در منطقه زمینگیر کردهاند.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به نهجالبلاغه اظهار کرد: حضرت علی (ع) فرمودهاند «آگاه باشید که شیطان، با وجود توانمندی ظاهری، در نهایت در بنبست قرار خواهد گرفت.»
وی با اشاره به روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان اصفهان با ۲۳ شعبه شهرستانی و ۴۵ پایگاه امدادرسانی، در حوادث و بحرانها حضوری فعال و مؤثر داشته و در جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد ایثار، فداکاری و خدماترسانی شبانهروزی نیروهای آن بودیم که در این مسیر، شهدای والامقامی نیز تقدیم انقلاب شده است.
وی خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) در بیان ویژگیهای انسانهای متقی، بر اثرگذاری فرد در زندگی شخصی و اجتماعی تأکید دارند و میفرمایند یکی از نشانههای اهل تقوا، مفید بودن برای خود و جامعه است. بر این اساس، انسان متقی تلاش میکند دانشهای سودمند و ضروری را فراگیرد و از پرداختن به امور بیهوده و غیرمفید پرهیز کند.
خطیب جمعه اصفهان با گرامیداشت هفته معلم و سالروز شهادت شهید آیتالله مرتضی مطهری اظهار کرد: خداوند، خود معلم است و صفت تعلیم از ذات الهی سرچشمه میگیرد. بر همین اساس، انبیا الهی نیز در مسیر تعلیم و تربیت بشر قرار داشته و رسالت آنان هدایت انسانها به سوی کمال بوده است.
حجتالاسلام محمودی افزود: شهید آیتالله مطهری و رهبر شهید از جمله معلمانی بودند که در مقام هدایت جامعه، همانند یک معلم دلسوز و آگاه عمل میکردند و نقش مهمی در روشنگری فکری و اعتقادی جامعه ایفا داشتند.
وی با اشاره به آثار و خدمات علمی شهید مطهری تصریح کرد: ایشان با تألیف بیش از ۷۰ اثر ارزشمند، عمر پربرکتی را در مسیر علم و اندیشه سپری کرد. بهگونهای که امام خمینی (ره) در واکنش به شهادت ایشان، از وی به عنوان «حاصل عمر خود» یاد کردند.
