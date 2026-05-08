امام جمعه دشتی: نظارت بیشتر بر بازار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج اظهار کرد: تکیه برخی کشورهای اسلامی به دشمنان از ضعف ایمان و انحراف در توحید و خداشناسی است.
وی اضافه کرد: پذیرش ولایت کافران و ظالمان هرگز مایه سربلندی نیست، بلکه چون تکیه بر حبابهای توخالی است، و از تکیهگاه محکمی به نام خداوند محروم شده، ورشکسته خواهند شد.
امام جمعه دشتی بیان کرد: سرسپردگی و وابستگی سیاسی، نظامی، اقتصادی و... به ظالمان و کافران، غیر از ذلت و شکست و رسوایی دستاورد دیگری برای آنها ندارد.
وی با اشاره به ۱۸ اردیبهشت روز هلال احمر و تشکر از خدمات ارزشمند داوطلبان هلال احمر و کارکنان آن که جانانه در ایام جنگ تلاش کردند خاطرنشان کرد: از مردم عزیز خصوصا جوانان جهت عضویت در امدادگران هلال احمر، خصوصاً شاخه هلال آدینه دعوت میکنم.
زاهددوست با اشاره به آغاز هفته جمعیت تاکید کرد: متاسفانه شهرستان دشتی از حیث رشد جمعیت جزء شهرستانهای پیشگام نیست. متاسفانه آمار ازدواج و فرزندآوری هر سال کمتر و آمار طلاق بیشتر میشود.
وی ادامه داد: همه در خصوص برنامه ریزی جهت رشد جمعیت و زمینه سازی برای ازدواج آسان جوانان و کاهش آمار طلاق مسئولیت دارند.
امام جمعه دشتی افزود: ملت شریف و غیور ایران دشمن آمریکایی را گیج کردهاند و هر روز شکست جدیدی را به آنها تحمیل میکنند. بعد از شکست نظامی، مذاکره، محاصره، ترامپ با بازی رسانهای پرحجم پروژه آزادی را برای آزادسازی تنگه هرمز اعلام کرد که در این پروژه هم بعد از یک تا دو روز به شکست مفتضحانه رسید.
با حرکت مقتدرانه سپاه، ناوشکنهایش با موشکهای نیروی مسلح مقتدر ما پا به فرار گذاشتند و ۲ کشتی ادعایی او که می گفت:
وی تصریح کرد: مردم ایران ثابت کردند خلیج فارس خانه ماست. مدیریت کامل بر خانه ما با نیروهای مسلح ماست. نیروهای تروریستی آمریکا و هر بیگانه دیگر باید گور خود را گم کنند و از خلیج فارس بروند. تنگه هرمز ابزار قدرت خدادادی ماست و هرگز قابل مذاکره و معامله نخواهد داد.
لزوم مدیریت مصرف
زاهددوست افزود: دشمن شکستخورده در صحنه جنگ، با جنگ روانی و سوار شدن بر موج گرانی، در خیال انتقامگیری از ملت قهرمان ایران است.
وی اظهار کرد: مردم قطعاً با درک صحیح از وضعیت جنگ و برای حفظ عزت و استقلال خود...سالها سختیها را تحمل کردند در این جنگ نیز گرانی ناشی از جنگ تحمل می کنند. از مسئولان نظام که در مدیریت جنگ و اقتصاد جنگ را تاکنون به نحو مطلوب داشتهاند، انتظار نظارت بیشتر بر بازارهای دولتی و غیردولتی و مبارزه قاطع با احتکارکنندگان و عوامل اخلالگر در بازار را داریم.
امام جمعه دشتی با بیان اینکه از تولیدگران و کشاورزان جهادی هم انتظار میرود تلاشی بیشتر برای جبران کمبودهای بازار را در پیش بگیرند اضافه کرد: از مردم عزیز و بصیر هم انتظار است با صرفهجویی و پرهیز از اسراف در مصرف برق، گاز، بنزین و... به مسئولین در جنگ اقتصادی کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: دشمن در شب گذشته با حمله به بخشهایی از مناطق استان هرمزگان رسما آتش بس را نقض کرد. هرچند با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ما ناو های دشمن با خسارات سنگین ذلیلانه پا به فرار گذاشتند.
زاهددوست تاکید کرد: دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده، اکنون که دشمن با دست خود ماشه جنگ را چکانده، باید بداند که تمامی منافع شیطان بزرگ و ایادیِ مفلوک آن در منطقه، از رژیم صهیونیستی تا هر خائنی که به آنان پناه داده، در دامنه آتشِ امواج خروشان موشکها و پهپادهای سپاه اسلام قرار دارد.
وی گفت: ما نه تنها پاسخ میدهیم، بلکه چنان جهنمی در زمین و دریا برای متجاوزان برپا خواهیم کرد که درس عبرتی ابدی برای تمامی مستکبران جهان شود.
