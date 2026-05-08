لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی و محتکران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی جمعه این هفته ۱۸ اردیبهشت ماه، با اشاره به ضرورت نظم‌بخشی به اندیشه‌های اسلامی بر محوریت قرآن و اهل‌ بیت(ع) مسئولیت‌پذیری را لازمه تقوا برشمرد و اظهار کرد: وظیفه تاریخی ما یاری ائمه اطهار (ع) و حرکت در رکاب آنان است چرا که غفلت از روحیه جهادی، منجر به لگدمال شدن اراده ملت توسط مستکبران خواهد شد.

امام جمعه چناران با تبیین موقعیت خلیج فارس، این منطقه را خانه ایرانیان دانست و گفت: تنگه هرمز عامل پیروزی راهبردی و شاهراه انرژی تحت مدیریت ایران اسلامی است لذا دشمنان و مزدوران بدانند که هرگونه دست‌اندازی به پیکره کشور با پاسخ سخت مواجه شده و پای متجاوزان را قطع خواهیم کرد همانطور که دزدان دریایی در برابر اقتدار ما فرار را بر قرار ترجیح دادند.

وی با اشاره به امنیت اقتصادی جامعه خطاب به دشمنان و عوامل داخلی آنان تاکید کرد: مردم ایران اهل ولایت و قناعت هستند و از تهدیدها نمی‌هراسند بنابراین با مفسدین اقتصادی، محتکران و دلالانی که قصد ماهی‌گیری از آب گل‌آلود را دارند، با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

بختیاری بیان کرد: آحاد مردم می توانند یک بازرس افتخاری باشند و تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار را به شماره ۱۲۴ گزارش کند و اگر جریمه‌ها کارساز نباشد، مجازاتهای سنگین‌تری در انتظار متخلفان خواهد بود چرا که امنیت معیشتی مردم خط قرمز ما است.