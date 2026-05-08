به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام یوسف جمالی در خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به تحولات منطقهای و جنگ سوم تحمیلی، تنگه هرمز را متعلق به ایران دانست.
وی اظهار کرد: امروز دیگر تنگه هرمز تاابد متعلق به ایران و ایرانیان است و با تمام وجود توسط ایران اسلامی حفظ میشود و شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای تعیین کردهاند خطوط قرمز نظام و انقلاب اسلامی است و در میدان جنگ و دیپلماسی باید محقق شود چون هدفی که مردم دنبال میکنند همین شرایطی است که مقام معظم رهبری از جمله در حوزه غنیسازی، گرفتن غرامت جنگ تعیین کردهاند.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به اینکه دشمن بر روی ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان در ایران برنامهریزی کرده است خاطرنشان کرد: دشمن برای خلوت کردن خیابانها و میادین برای ایجاد اختلاف میان مردم برنامهریزی کرده ولی مردم اهداف دشمنان را ناکام کردهاند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه نظم جدید در خلیج فارس ایجاد شده و ناظم آن ایران اسلامی است گفت: آمریکا باید از منطقه خارج شود این مهم خودشان کاملاً درک کردهاند و اینکه آمریکا در منطقه خلیجفارس هیچ جایگاهی ندارد و قعر آبهای خلیجفارس جایگاه آنان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: گرانی و فشار معیشتی مردم را تحت فشار قرار داده، اما دولت واقعاً تلاش میکند و همه بخشهای مختلف جامعه باید در بهبود شرایط کمک کنند تا از این پیچ تاریخی عبور کنیم.
خطیب نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته هلال احمر و قدردانی از خدمات ارزنده این مجموعه در مشکلات و بحرانها به ویژه در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: ۲۴ اردیبهشت هفته آغاز جمعیت است و انشاءالله این سرزندگی و طراوت جوانی در آینده ایران اسلامی کم رنگ نشود و سیاستهای تشویقی واقعی و ملموس میتواند انشاءالله موثر باشد.
وی با تأکید بر نقش وحدت، معنویت و پایبندی به سیره اهلبیت (ع) در پیشرفت و پیروزی ملت ایران گفت: امروز پیوند عمیقی میان دلهای مؤمنان برقرار شده و همین همدلی، پشتوانهای برای رزمندگان، دیپلماسی و همه ارکان نظام است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با توصیه همگان به تقوا الهی اظهار داشت: امروز رشته بین قلوب همه مؤمنین ایران برقرار است حضوری که طی نزدیک به ۷۰ روز اجتماع شبانه، موجب تقویت رزمندگان در میدان نبرد، فعالان عرصه دیپلماسی و خدمتگزاران دولت شده است.
جمالی با تأکید بر اینکه انتخاب سیره اهلبیت (ع) مسیر سعادت انسان را هموار میکند، گفت: سیره و روش اهلبیت (ع) زمینه سعادت و موفقیت انسان را در ابعاد مختلف فراهم میکند.
وی افزود: اهلبیت (ع) و از جمله امام زمان (عج)، کشتی نجات بشریتاند و هر کس خواهان نجات از مشکلات و رسیدن به موفقیت است باید محبت و رفتار خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت علیهالسلام بهصورت عملی نشان دهد.
امام جمعه موقت بوشهر عملگرایی در محبت به اهلبیت (ع) را یک وظیفه دینی دانست و گفت: حضور در میدان و رزمگاه در مقابله با دشمنان، با هدف پیروزی، یکی از روشهای تعجیل در ظهور امام زمان (عج) است.
جمالی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه وقتی ما قوی شویم، دشمنیها پایان مییابد افزود: قدرت اصلی ما از خداست و آن معنویت ما محسوب میشود.
او با یادآوری دوران ۸ سال دفاع مقدس گفت: چون خدا را داشتیم، چون اهلبیت را داشتیم، چون حضرت زهرا (س) را داشتیم و چون کربلا را داشتیم، جنگیدیم و پیروز شدیم.
به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، رمز پیروزی امروز ملت ایران را همان معنویت، توسل و توکل به خداوند متعال دانست و با تأکید بر اینکه ملت ایران راه خود را انتخاب کرده است، اظهار داشت: مسیر حرکت ما همان جمله امام حسین علیهالسلام است که فرمود هیهات منا الذله، ما جان ، عزیزان و اموال در راه اسلام میدهیم ولی زیر باز ذلت نخواهیم رفت این راه همان مسیر کربلا است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه جهان باید چند مسئله کنار بیاید و در شرایط جدید چند را بپذیرد تا بتواند به زندگی عادی خودش برگردد تصریح کرد: ابتدا باید ابرقدرتی به نام ایران اسلامی را بپذیرد که آنچه اراده کند محقق میکند.
وی با بیان اینکه تحریمهای ظالمان و مستکبران علیه ایران اسلامی دیگر گذشت تصریح کرد: اکنون مردم انقلابی و شهیدپرور ایران اسلامی هستند که تصمیم میگیرند ظالمان و مستکبران جهان را تحریم کنند.
نظر شما