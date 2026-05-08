۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

برخورد سه خودرو در محور اراک–ملایر ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: تصادف میان دو دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور اراک–ملایر، دوراهی خنداب، ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع تصادف میان دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو ۲۰۶ در ساعت ۱۵ و ۲۴ دقیقه امروز جمعه در محور اراک–ملایر، محدوده دوراهی خنداب، به منظور امدادرسانی به مصدومان این حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس روناس و توره به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای مصدومان، اتوبوس‌ آمبولانس پایگاه توره نیز فعال شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با اشاره به برخورد سه خودرو در محور اراک–ملایر گفت: این سانحه رانندگی در مجموع ۱۱ مصدوم برجای گذاشت که ۳ نفر با حال نامساعد این حادثه، یک خانم باردار بوده است همچنین دو نفر نیز به صورت سرپایی از خدمات فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شدند.

ایران نژاد افزود: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات تخصصی فوریت پزشکی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.

