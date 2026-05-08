۲ سانحه رانندگی در جاده ساوه ۱۵ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه امروز جمعخ گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در اتوبان همدان به سمت ساوه، ۸ کیلومتر قبل از مجتمع خدمات رفاهی آسمان، به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، کدهای عملیاتی پایگاه‌های اورژانس سیلیجرد و غرق‌آباد به محل حادثه اعزام شدند که در این سانحه هفت نفر مصدوم شدند.

مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس در محل حادثه، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

تصادف پراید و کامیون تریلی یک فوتی و هشت مصدوم داشت

همچنین عصر امروز، ساعت ۱۶ و ۲ دقیقه در جاده قدیم ساوه به سمت تهران، ورودی چهارم، یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه کامیون تریلی برخورد کرد.

با اعلام این حادثه به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس، کدهای عملیاتی پایگاه‌های اورژانس شهرصنعتی، شهری ۳ و زاویه بلافاصله به محل اعزام شدند.

در این حادثه، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و ۸ نفر دیگر مصدوم شدند، مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.