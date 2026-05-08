به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت درباره تجاوز دولت تروریست آمریکا علیه کشورمان تاکید کرد: پیامدهای تداوم اقدامات نظامی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌تواند فاجعه‌بار باشد، بسیار فراتر از منطقه گسترش یابد، وصلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف کند؛ امری که آمریکا مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد داشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

«اینجانب بدین‌ وسیله مراتب محکومیت جمهوری اسلامی ایران را، با شدیدترین عبارات ممکن، نسبت به اقدامات نظامی تجاوزکارانه‌ای که از سوی نیروهای مسلح ایالات متحده علیه دو نفتکش ایرانی درمجاورت بندر جاسک و تنگه هرمز، و نیز حملات علیه چندین نقطه در مناطق ساحلی ایران مشرف به تنگه هرمز، در ساعات پایانی روز ۷ مه ۲۰۲۶ انجام شد، ابراز می‌دارم.



این اقدامات تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز، که رئیس‌جمهور ایالات متحده آشکارا به آن اذعان کرده است، نقض آشکار آتش‌بس ۸ آوریل ۲۰۲۶ و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب می‌شود.



ایالات متحده همچنین از طریق اعمال به‌اصطلاح محاصره دریایی، حملات مکرر علیه شناورهای تجاری ایران و توقیف غیرقانونی آنها، و گروگان گرفتن خدمه آنان، به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود ادامه داده است.



چنین اقدامات غیرقانونی‌ای درحکم دزدی دریایی است، حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد رانقض می‌کند، و از جمله بر اساس بند «ج» ماده ۳ قطعنامه۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، مصداق اعمالتجاوزکارانه به شمار می‌آید.



اقدامات غیرقانونی ایالات متحده تشدیدی خطیر و خطرناک محسوب می‌شود که منطقه‌ای را که پیشاپیش شکننده است، بیش از پیش بی‌ثبات می‌سازد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.



چنین رفتاری به‌کلی با مسئولیت‌های یکعضو دائم شورای امنیت که مدعی تعهد به آزادی کشتیرانی است،ناسازگار است. این اقدامات، به‌جای حراست از امنیت دریایی،آن را تضعیف کرده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند.



در زمانی که خویشتنداری، دیپلماسی و گفت‌وگو فوراً و به‌نحو مبرم مورد نیاز است، تداوم تشدید نظامی از سوی ایالات متحده این پیام روشن را مخابره می‌کند که آن کشور به‌جای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، مدافع اجبار و نظامی‌گری است.



پیامدهای تداوم اقدامات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس و تنگه هرمز می‌تواند فاجعه‌بار باشد، بسیار فراتر از منطقه گسترش یابد، وصلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف کند؛ امری که ایالات متحده مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد داشت.



بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر حق ذاتی خودبرای دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و نیز حق خود برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت حمایت و صیانت ازحاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خویش، از دبیرکل و شورایامنیت می‌خواهد اقدامات غیرقانونی ایالات متحده، از جمله محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، را به‌صراحت و بدون ابهام محکوم کنند و از ایالات متحده بخواهند به تعهدات خود به‌ موجب حقوق بین‌الملل پایبند باشد و از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز بیشتر خودداری ورزد.»