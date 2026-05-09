به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی به قلم جفری ساکس اقتصاددان و تحلیلگر ژئوپلیتیک آمریکایی و سیبل فارس مشاور ارشد شبکه راهکارهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد در خاورمیانه و آفریقا نوشت، پیش بینی می شود جنگی که آمریکا علیه ایران در فوریه ۲۰۲۶ آغاز کرد با عقب نشینی واشنگتن به پایان برسد.

در این گزارش آمده است، آمریکا نمی تواند این جنگ را بدون در نظر گرفتن تبعات فاجعه بار آن ادامه دهد. هر تنش جدیدی به احتمال زیاد به نابودی زیر ساخت های نفت، گاز و آب شیرین منطقه و در نهایت یک فاجعه جهانی طولانی مدت خواهد انجامید.

در این گزارش آمده است، ایران می تواند هزینه هایی را تحمیل کند که آمریکا تحمل آن را ندارد. فرضیه اولیه بر این پایه بنا شده بود که حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ساختار نظام این کشور را تا حد زیادی تضعیف می کند و در نهایت فرو می پاشد. ترامپ فکر می کرد ایران نیز در همان مسیر ونزوئلا حرکت خواهد کرد. ترامپ ساده لوحانه فکر می کرد این اتفاق نیز در ایران خواهد افتاد اما عملیات تغییر نظام در این کشور شکست خورد. ایران ونزوئلا نیست؛ نه از لحاظ تاریخی، فنی، فرهنگی، جغرافیایی یا حتی ژئوپولیتیک.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، مردم ایران علیه تجاوز خارجی پشت نظام متحد شده‌اند. بعد از گذشت بیش از ۲ ماه، ترامپ و نتانیاهو نه به یک نظام مطیع تحت کنترل خود دست یافته‌اند، نه به تسلیمی که به جنگ پایان دهد و نه به هیچ مسیری که نشان دهنده پیروزی باشد. به نظر می‌رسد تنها مسیر عملی که واشنگتن در پیش گرفته عقب‌نشینی است. ایران تنگه هرمز را کنترل می‌کند و هیچ یک از مسائل دیگر بین آمریکا و ایران حل نشده است.