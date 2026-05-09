خطر استقلال و پرسپولیس برای قهرمان/ «خاتون» نزدیک به وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان در حالی از شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد که ورود همزمان دو نام بزرگ فوتبال ایران یعنی استقلال و پرسپولیس به این رقابتها معادلات سنتی لیگ را بهطور جدی دستخوش تغییر کرده است. حضوری که در کنار تیمهایی چون گلگهر سیرجان، سپاهان، ملوان بندرانزلی و البته خاتون بم نوید فصلی متفاوت و رقابتیتر از همیشه را میدهد.
در سالهای نهچندان دور خاتون بم را میشد یکهتاز بیچونوچرای فوتبال زنان ایران دانست. تیمی که اغلب بدون رقیب جدی قهرمانیها را یکی پس از دیگری درو میکرد و فاصله محسوسی با سایر رقبا داشت ولی این برتری مطلق حالا دیگر مانند گذشته تضمینشده نیست. چرا که از فصل گذشته نشانههای تغییر بهوضوح دیده شد جایی که افزایش سرمایهگذاری سایر باشگاهها و ورود تیمهای مدعی فضای رقابت را بهمراتب فشردهتر کرد.
در همین مسیر خاتون حتی پیش از شروع فصل هجدهم نیز با چالشهای جدی مواجه شد. جدایی چهرههای کلیدی مانند زهرا قنبری و زهرا خواجوی آن هم در شرایطی که این تیم سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی را در اختیار داشت نشانهای روشن از تغییر توازن قوا بود. همزمان تیمهایی که حتی هنوز وارد لیگ نشده بودند برای جذب مرضیه جعفری خیز برداشتند اتفاقی که بهخوبی نشان میداد خاتون دیگر تنها مقصد جذاب فوتبال زنان نیست.
با این حال در فصل هجدهم لیگ برتر فوتبال زنان جعفری در بم ماند و خاتون با وجود از دست دادن مهرههای کلیدی بار دیگر عنوان قهرمانی لیگ را از آن خود کرد. قهرمانی که بیش از هر چیز نشاندهنده ثبات فنی و ساختار حرفهای این تیم بود. اما در سطح قارهای داستان متفاوت پیش رفت و خاتون نتوانست موفقیتهای قبلی خود را تکرار کند و با عملکردی دور از انتظار از رقابتها کنار رفت.
اکنون در آستانه آغاز فصل نوزدهم و با داغ شدن تدریجی بازار نقلوانتقالات شرایط برای مدافع عنوان قهرمانی بار دیگر پیچیده شده است. بدون تردید بازار نقلوانتقالات بهتدریج داغ میشود و خبرهایی درباره احتمال جدایی جعفری و حضور او روی نیمکت استقلال یا پرسپولیس به گوش میرسد.
موضوعی که در صورت تحقق میتواند ضربهای جدی به ساختار فنی خاتون وارد کند. از سوی دیگر وضعیت بازگشت بازیکنانی چون قنبری و خواجوی همچنان نامشخص است و حتی برخی از ملیپوشان این تیم مانند فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده با ماندن در استرالیا نیز مسیر متفاوتی را در پیش گرفتهاند.
در این میان نگین زندی ستاره جوان خاتون که فصل گذشته را بهدلیل مصدومیت از دست داد حالا به یکی از جذابترین گزینههای نقلوانتقالاتی بدل شده و گفته میشود مورد توجه دو غول پایتخت قرار دارد. موضوعی که در صورت جدایی او میتواند توان تهاجمی خاتون را بیش از پیش تحتتأثیر قرار دهد.
مجموع این تحولات در حالی رقم میخورد که حتی زمزمههایی درباره مشکلات مالی و احتمال انحلال خاتون نیز در مقطعی مطرح شده بود. هرچند این تیم فعلاً قرار است به مسیر خود لیگ برتر ادامه میدهد ولی با این وجود تداوم خروج ستارهها و افزایش قدرت رقبا این پرسش جدی را مطرح کرده است که آیا دوران طلایی خاتون بم رو به پایان است؟
پاسخ به این سؤال شاید در گرو همان عاملی باشد که سالها ضامن موفقیت این تیم بوده است یعنی ثباتی که باید حفظ شود. اگر خاتون بتواند شاکله فنی خود را حفظ کند و در بازار نقلوانتقالات هوشمندانه عمل کند همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی خواهد بود. اما در صورت تداوم روند فعلی فاصله این تیم با رقبا بیش از پیش کاهش خواهد یافت. در نهایت باید دید سرانجام دوران حکمرانی خاتون در فوتبال زنان با حضور تیمهای پُرآوازه به پایان میرسد یا این تیم بار دیگر جان میگیرد و از اعتبار خود دفاع میکند.
