به گزارش خبرنگار مهر، آثار اقتصادی ناشی از خسارت‌های وارد شده به صنایع کشور در جریان جنگ رمضان، حالا بخشی از فوتبال ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است تا جایی که برخی باشگاه‌های صنعتی لیگ برتر با محدودیت‌های مالی روبه‌رو شده‌اند و تلاش می‌کنند شرایط خود را برای ادامه فعالیت در فصل جاری و آینده حفظ کنند.

انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری مهر، درباره نامه‌نگاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ توجهات را به وضعیت باشگاه‌های صنعتی جلب کرد. بر اساس این گزارش، فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان تا زمان بازگشایی کامل محصولات و بازگشت شرایط عادی تولید، با محدودیت‌هایی در زمینه حمایت مالی مواجه هستند.

با این حال منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان تاکید کرد این باشگاه تمام تلاش خود را برای انجام تعهدات مالی و پرداختی بازیکنان در فصل جاری انجام خواهد داد تا سپاهان بدون مشکل در رقابت‌های لیگ برتر به کار خود ادامه دهد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد این شرایط تنها محدود به دو باشگاه یادشده نیست و برخی دیگر از تیم‌های صنعتی لیگ برتر از جمله استقلال خوزستان، آلومینیوم اراک و چند باشگاه دیگر نیز با فشارهای مالی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که در برخی موارد روند پرداخت مطالبات را با کندی همراه کرده است.

در عین حال فیفا تاکنون شرایط «فورس ماژور» برای لیگ برتر ایران اعلام نکرده اما بازیکنان و مربیان خارجی با استناد به شرایط ناشی از جنگ، از نظر حقوقی امکان ترک ایران را خواهند داشت و می‌توانند مطالبات قراردادی خود را نیز پیگیری کنند؛ مسئله‌ای که مدیریت مالی باشگاه‌ها را حساس‌تر از گذشته کرده است.

این در حالی است که صنایع حامی باشگاه‌ها نیز به دلیل خسارت‌های اخیر، فعلاً با احتیاط بیشتری در حوزه حمایت مالی عمل می‌کنند و همین موضوع باعث شده مدیران برخی تیم‌ها برای تامین منابع مالی فصل آینده با دغدغه‌هایی روبه‌رو شوند.

خبرنگار مهر همچنین کسب اطلاع کرده است که دو تن از مدیران عامل باشگاه‌های درگیر این شرایط، در گفتگوهایی رسمی با مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ اعلام کرده‌اند در وضعیت فعلی برای ارائه کامل مستندات مالی مورد نیاز جهت دریافت مجوز حرفه‌ای با دشواری‌هایی مواجه هستند.

با این وجود، باشگاه‌های موردنظر همچنان امیدوارند با بهبود شرایط صنایع مادر و بازگشت تدریجی حمایت‌های مالی، بتوانند بدون مشکل به حضور خود در لیگ برتر ادامه دهند. با این حال وضعیت مجوز حرفه‌ای و حضور احتمالی برخی تیم‌ها در رقابت‌های آسیایی فصل آینده از جمله موضوعاتی است که در ماه‌های آینده با دقت بیشتری از سوی فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا دنبال خواهد شد.