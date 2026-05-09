کشف ۲۳۰۰ تُن چوب تاغ در شرق اصفهان؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

مرتضی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پایش شبانه و رصد دقیق مناطق بیابانی، بامداد جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه عملیات مشترکی برای مقابله با قاچاقچیان چوب در منطقه انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری نیروی انتظامی سجزی و نقش‌آفرینی همیاران طبیعت منطقه انجام شد، گفت: مأموران موفق شدند در قلب دشت سجزی، یک دستگاه خودروی پراید را شناسایی و متوقف کنند.

به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعس شهرستان کوهپایه، در بازرسی از این خودرو، حدود ۲۱۰ کیلوگرم چوب تاغ کشف و ضبط شده است.

بذر افشان اضافه کرد: در این رابطه ۲ نفر متخلف که اقدام به قطع و غارت درختان باارزش تاغ کرده بودند دستگیر و خودروی آن‌ها به همراه ادوات کامل برش توقیف شده و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری سجزی منتقل شدند.

وی همچنین به کشف محموله ۱.۵ تنی چوب تاغ طی عملیاتی مشترک با نیروی انتظامی راه‌آهن سیستان، یک محموله بزرگ چوب در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت اشاره کرد و گفت: یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۱۵۱۵ کیلوگرم چوب تاغ توقیف و متهم جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری راه آهن سیستان تحویل شد.

به گفته وی در ادامه طرح تشدید مقابله با قاچاق چوب، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه هم، عملیات گشت‌زنی و پایش در قلب دشت سجزی با موفقیت اجرا شد.

بذر افشان گفت: در این عملیات مأموران موفق به کشف و ضبط ۶۲۱ کیلوگرم چوب تاغ شدند که از سوی سودجویان قطع شده بود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کوهپایه خاطرنشان کرد: قطع هر اصله درختچه تاغ در مناطق حاشیه کویر، به منزله امضای حکم پیشروی بیابان و تهدید مستقیم سلامت و معیشت ساکنان منطقه است.