ماجراجویی جدید ترامپ؛ انتشار نقشه جغرافیایی ونزوئلا با پرچم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال احتمال الحاق ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا را مطرح کرد.

این در حالی است که پیشتر، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا در واکنش به توهم ترامپ، تصریح کرد: هرگز به تبدیل شدن به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا فکر هم نکرده‌ام.

دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا روز دوشنبه در سخنانی، توهمات ترامپ درباره الحاق کشورش به آمریکا را رد و تصریح کرد که کاراکاس «هرگز» به تبدیل شدن به ایالت پنجاه و یکم آمریکا آنطور که رئیس جمهور آمریکا می گوید، فکر نمی کند.

دلسی رودریگز در این باره پاسخ داد: این موضوع هرگز در نظر نیز گرفته نخواهد شد؛ زیرا اگر چیزی وجود داشته باشد که ما ونزوئلایی‌ ها داشته باشیم، این است که ما عاشق روند استقلال خود هستیم، ما عاشق قهرمانان خود هستیم.

ترامپ، اوایل هفته اعلام کرد که الحاق ونزوئلا به کشورش به عنوان پنجاه و یکمین ایالت را «به صورت جدی بررسی می‌کند!»