به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسینپور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مراتع کشور ۲۰ میلیارد مترمکعب آب سبز را در سال ذخیره میکند.
وی با اشاره به ۸۳ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور، افزود: ۷۵ درصد کارکردهای مراتع کشور، زیستی و اکولوژی است و این عرصهها نقش بسیار مهمی در چرخه و ذخیره آب، حاصلخیزی و حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، تعدیل اقلیم، تلطیف آب و هوا و ترسیب کربن دارند.
وی درباره کارکردهای زیستی مراتع اظهار داشت: احیای هر هکتار مرتع، ۴ تن فرسایش خاک را کاهش میدهد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همین حال تصریح کرد: مراتع، ظرفیت بزرگی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و مخاطرات آن هستند.
وی پرورش حیاتوحش را از دیگر ظرفیتهای مراتع نام برد و گفت: پرورش حیات وحش با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.
حسینپور با بیان این که بخشی از مراتع کشور به عنوان ذخیرگاه ژنتیکی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند، اذعان کرد: حفاظت از تنوع زیستی را در طرحهای مرتعداری پیشبینی کردهایم.
وی درباره کارکردهای اقتصادی مراتع نیز توضیح داد: مراتع کشور تولید علوفه میکنند و امسال بیش از ۹ میلیون تن علوفه به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تولید شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: تمام این ۹ میلیون تن علوفه مرتعی برای تعلیف دام مجاز میباشد.
وی افزود: ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز دارای پروانه در مراتع از این میزان علوفه استفاده و بخشی از تولید گوشت و فرآوردههای دامی کشور را تامین میکنند که موجب تقویت اقتصاد درونزا و اقتصاد محلی میشود.
حسینپور تولید سالانه بیش از ۸۸ هزار تن عسل، تولید ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تن گیاهان دارویی و گردشگری و اکوتوریسم را از دیگر کارکردهای اقتصادی مراتع نام برد.
وی با اشاره به طرحهای مرتعداری گفت: از ۴۷ میلیون هکتار طرح مرتعداری، نزدیک به دو میلیون هکتار طرح مرتعداری تلفیقی و چند منظوره در حال اجرا است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: طرحهای تلفیقی و چندمنظوره با هدف فعال کردن سایر ظرفیتهای و کارکردهای مراتع تهیه شدهاند.
وی تاکید کرد: مجموع کارکردهای زیستی و اقتصادی مراتع نشان میدهد که این عرصهها، ظرفیت بزرگی برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور و به ویژه اقتصاد جوامع محلی هستند.
حسینپور در همین حال بر مدیریت و حفاظت از مراتع کشور تاکید ورزید و ابراز داشت: مراتع کشور تحت مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری قرار دارند و مشارکت مردمی نیز در زمینه حفاظت باید افزایش یابد.
وی با بیان این که مراتع کشور به لحاظ تراکم در ۳ رده درجه ۱ تا ۳ دستهبندی شدهاند، گفت: بیش از پنج میلیون هکتار از مراتع ایران در رده درجه یک، بیش از ۲۰ میلیون هکتار درجه ۲ و حدود ۵۷ میلیون هکتار درجه ۳ هستند.
