به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند که به دلیل مشکلات ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی سوم، عملا فرصت آماده سازی مطلوب و برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب را از دست داد.

در حالی که فدراسیون فوتبال تلاش کرده بود تا با برگزاری چند دیدار با تیم های مطرح تیم ملی را به مرز آمادگی بالا برساند اما اتفاقات ناخواسته در کشور این فرصت را از شاگردان امیر قلعه نویی گرفت تا آماده سازی خوبی برای حضور در جام جهانی داشته باشند.

برگزاری دو دیدار تدارکاتی در فروردین برابر نیجریه و کاستاریکا و دو دیدار درون تیمی در اردوی تهران تنها بازی هایی بود که امیر قلعه نویی توانست شاگردانش را محک بزند. او حالا امیدوار است که تیمش در روزهای باقی مانده تا شروع جام جهانی چند دیدار دیگر را برگزار کند.

چند روز اردو در تهران

ملی پوشان کشورمان روزهای پایانی حضور خود در تهران را سپری می کنند و قرار است پس از چند جلسه تمرین اواخر هفته جاری راهی ترکیه شوند تا اردوی منتهی به جام جهانی را در آنتالیا برگزار کنند. این در حالی است که امیر قلعه نویی برای حضور در مراسم قرعه کشی جام ملت های آسیا راهی عربستان شده است.

اردوی ترکیه با همه نفرات

تیم ملی پایان هفته جاری با بازیکنانی که در اردوی تهران حاضر بودند راهی ترکیه خواهد شد و بازیکنان لژیونر هم در این اردو به جمع سایر نفرات اضافه خواهند شد. قرار است در پایان اردوی ترکیه چند بازیکن از جمع ملی پوشان خط بخورند و به تهران برگردند. در این اردو ملی پوشان با گامبیا یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهند کرد.

لهستان گزینه روی میز تاج

رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین اظهار نظر خود تاکید کرد که با همتای لهستانی اش برای انجام یک دیدار تدارکاتی صحبت کرده و نظر موافق او را گرفته است. در صورتی که دیدار با لهستان قطعی شود، تیم ملی راهی اروپا می شود تا پس از برگزاری این بازی به محل برگزاری مسابقات جام جهانی اعزام شود. در غیر این صورت زمان اردوی ترکیه بیشتر خواهد شد.

تلاش برای بازی مهم در آمریکا

به گفته مهدی تاج رایزنی هایی با چند تیم حاضر در جام جهانی انجام شده است تا تیم ملی کشورمان پس از رسیدن به آمریکا بتواند یک بازی تدارکاتی مهم را انجام دهد و خودش را برای برگزاری اولین بازی آماده کند. رئیس فدراسیون فوتبال اشاره ای به نام این تیم نکرد اما به نظر می رسد باید یکی از تیم هایی باشد که دیدارهایش در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.

فهرست نهایی چند نفره خواهد بود؟

تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به آمریکا می تواند ۲۶ بازیکن را با خود همراه داشته باشد که البته این تعداد می تواند تا ۲۸ نفر هم افزایش پیدا کند. با این حال به نظر می رسد نظر فدراسیون و کادر فنی روی ۲۶ نفر است تا در روزهای منتهی به اولین بازی این تعداد به ۲۳ نفر کاهش پیدا کند و فهرست نهایی تیم ملی اعلام شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل