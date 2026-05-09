امارات برای جانشینی ایران در جام جهانی دندان تیز کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال تاکید به حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ کرده اند اما سایت عربی «mwlana» مدعی شد در صورت کناره گیری ایران از این مسابقات، تیم ملی امارات جانشین تیم کشورمان خواهد شد.

در مطلب این رسانه آمده است: اظهارات مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است؛ چرا که او احتمال انصراف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ را مطرح کرده و تأکید داشته این موضوع به دریافت تضمین‌های رسمی از فیفا برای حفاظت از کاروان ایران در برابر هرگونه بحران سیاسی احتمالی بستگی دارد. این مسئله باعث افزایش تنش در محافل ورزشی شده است.

تیم ملی ایران قرار است رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را با دیدار برابر نیوزیلند در شهر لس‌آنجلس در تاریخ ۱۵ ژوئن آغاز کند. سپس در همان ورزشگاه به مصاف تیم ملی بلژیک در ۲۱ ژوئن خواهد رفت و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز پنج روز بعد در سیاتل مقابل تیم ملی مصر قرار می‌گیرد.

مهدی تاج تأکید کرده است که بدون دریافت تضمین‌های رسمی از فیفا، تیم ملی ایران به آمریکا سفر نخواهد کرد موضوعی که می‌تواند حضور این تیم در رقابت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

در تهران نگرانی‌هایی درباره تکرار مشکلات گذشته در زمینه محدودیت‌های سفر و برخورد با اعضای کاروان ایران وجود دارد؛ به‌خصوص با توجه به تجربه برخی حوادث مشابه برای مسئولان ایرانی در کشورهای دیگر.

در صورت انصراف احتمالی ایران، گفته می‌شود تیم ملی امارات می‌تواند جایگزین احتمالی در سهمیه آسیایی باشد و این موضوع می‌تواند فرصتی تاریخی برای بازگشت فوتبال امارات به جام جهانی ایجاد کند.

فدراسیون فوتبال امارات نیز این تحولات را با دقت دنبال می‌کند و امیدواری‌هایی در میان هواداران این کشور شکل گرفته است که شاید این وضعیت مسیر صعود دوباره امارات به جام جهانی را هموار کند؛ موضوعی که یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های فوتبال آسیا در این مقطع محسوب می‌شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل