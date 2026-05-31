به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که آخرین روزهای آماده سازی خود برای حضور در بیست و سومین دوره جام جهانی را در ترکیه پشت سر می گذارد، پس از پیروزی برابر گامبیا در دیداری تدارکاتی، آخرین بازی خود در ترکیه را برابر مالی برگزار خواهد کرد تا سرمربی تیم ملی بتواند محک نهایی ملی پوشان را بزند.

در این میان امیر قلعه نویی باید از فهرست ۳۰ نفره تیم ملی چهار بازیکن را کنار بگذارد که به اعتقاد کارشناسان یکی از سخت ترین و تلخ ترین تصمیماتی است که یک سرمربی باید تجربه کند.

همایون شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی ملی پوشان ایران برابر گامبیا به عنوانی حریفی آفریقایی گفت: گامبیا حریف قدری برای ما نبود اما همین تیم که چند بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت توانست به کادر فنی و خصوصا سرمربی ضعف تیم ملی که همچنان خط دفاعی است را نشان دهد. چند بازیکن سرعتی تیم گامبیا چندین بار به راحتی خط دفاع تیم ملی را کنار زده و توانستند یک بار از ضعف کامل خط دفاعی استفاده کرده و دروازه تیم ملی را باز کنند . این بازی هشداری جدی برای کادر فنی بود تا نسبت به برطرف کردن ضعف خط دفاع اقدامی اساسی کنند.



وی در ادامه خاطر نشان کرد : برد برابر گامبیا از لحاظ روحی برای تیم ملی خوب بود و می تواند باعث شود تیم ملی روحیه بهتری برای حضور در جام جهانی داشته باشد. البته این برد نباید باعث غرور شود و فکر کنیم در جام جهانی به راحتی حریفان را شکست خواهیم داد. حریفان در جام جهانی با تمام نفرات به میدان خواهند آمد و اجازه نمی‌دهند به راحتی دروازه آنها باز شود. تیم ملی باید با قدرت کامل به مصاف حریف برود و نباید کوچکترین اشتباهی داشته باشد. امیدواریم کادر فنی از این بازی درس بزرگی گرفته باشد و تیم را آماده حضور در جام جهانی کند.



کارشناس فوتبال در خصوص آخرین دیدار ملی پوشان برابر مالی قبل از شروع جام جهانی گفت: این دیدار حساس ترین بازی برای کادر فنی خواهد بود چون تا روز بازی باید به ترکیب اصلی دست پیدا کرده و از ۱۱ نفر اصلی در این دیدار استفاده کند تا نفرات اصلی برای دیدار برابر نیوزیلند آماده شوند. سرمربی تیم ملی آخرین فرصت را دارد تا بهترین ترکیب را آماده حضور در جام جهانی کند. کادر فنی در این چند روز باقی مانده تا شروع جام جهانی خواب نخواهد داشت و باید دقیق ترین آنالیز را از ملی پوشان و حریفان داشته باشد تا بتواند حضوری موفق در جام جهانی داشته باشند.



شاهرخی در خصوص خط خوردن ۴ بازیکن در پایان اردوی تیم ملی گفت: سخت ترین و تلخ ترین لحظه زندگی برای یک سرمربی خط زدن چند بازیکن در آستانه جام جهانی است. خط زدن چهار بازیکن از تیم ملی حساس ترین کار برای قلعه نویی است. او باید پاسخگوی خط زده ها و میلیونها هوادار و کارشناس باشد. البته که طبیعی است هر بازیکنی خط بخورد معترض و ناراحت باشد اما در مجموع امیر قلعه نویی روزهای حساسی در پیش دارد چون تنها پاسخگو بعد از جام جهانی سرمربی تیم ملی خواهد بود نه شخصی دیگر.