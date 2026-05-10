«کینگدام آرنا» میزبان بازی ایران و چین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت در شهر ریاض عربستان برگزار شد و تیم های ملی راه یافته به این مسابقات حریفان خود را شناختند و تیم ملی ایران در گروه C با تیم های چین، سوریه و قرقیزستان همگروه شد که دیدار اول شاگردان امیر قلعه نویی ۱۹ دی رو در روی تیم ملی چین قرار می گیرند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به صورت رسمی ورزشگاههای میزبان تعدادی از دیدارهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان را اعلام کرد؛ مسابقاتی که از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ در شهرهای مختلف عربستان برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام AFC، دیدار افتتاحیه این رقابتها روز ۱۷ دی ۱۴۰۵ میان تیمهای ملی عربستان سعودی و فلسطین در ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد برگزار میشود.
همچنین در روز ۱۸ دی ۱۴۰۵ تیمهای ملی کویت و عمان در ورزشگاه دانشگاه ملک سعود به مصاف هم خواهند رفت و در همان روز، بحرین مقابل کره شمالی در ورزشگاه دانشگاه امام محمد بن سعود قرار میگیرد.
دیدار تیمهای ازبکستان و اردن نیز در تاریخ ۱۸ دی در ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در این مسابقات را روز ۱۹ دی ۱۴۰۵ برابر تیم ملی چین برگزار میکند که این مسابقه در ورزشگاه کینگدام آرنا (ورزشگاه اختصاصی باشگاه الهلال) انجام خواهد شد.
در دیگر مسابقات اعلام شده، تیمهای استرالیا و سنگاپور روز ۱۹ دی در ورزشگاه آرامکو مقابل هم صفآرایی میکنند و دیدار تاجیکستان و عراق نیز روز ۲۰ دی ۱۴۰۵ در ورزشگاه الشباب برگزار خواهد شد.
همچنین تیمهای ژاپن و اندونزی روز ۲۱ دی ۱۴۰۵ در ورزشگاه پرنس عبدالله فیصل برابر هم قرار خواهند گرفت.
بر اساس برنامه اعلام شده، دیدار حساس عراق و استرالیا در چارچوب مسابقات گروه D روز ۲۴ دی ۱۴۰۵ برگزار میشود و در یکی دیگر از مسابقات مهم مرحله گروهی، تیمهای ژاپن و قطر روز ۳۰ دی ۱۴۰۵ در قالب رقابتهای گروه F به مصاف هم خواهند رفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین اعلام کرد دیدار فینال جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد برگزار خواهد شد.
نظر شما