حریفان تدارکاتی لهستان مشخص شدند/ خبری از ایران نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران شامگاه جمعه ۱۸ اردیبهشت و با حضور در یک برنامه تلویزیونی خبر از احتمال برگزاری دیدار تدارکاتی بین دو تیم ملی ایران و لهستان در اردوی ترکیه داد. در همین حال فدراسیون فوتبال لهستان اعلام کرد که این تیم در فیفادی پیش رو دو دیدار تدارکاتی با تیم های ملی نیجریه و اوکراین برگزار خواهد کرد.

سایت «kanalsportowy» لهستان در این خصوص نوشت: تیم ملی لهستان موفق نشد جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند. شاگردان «یان اوربان» در دیدار نهایی پلی‌آف صعود به جام جهانی با نتیجه ۳ بر ۲ برابر سوئد شکست خوردند و از رسیدن به این رقابت‌ها بازماندند.

با وجود این ناکامی سزاره کولشا رئیس فدراسیون فوتبال لهستان اعلام کرد که یان اوربان همچنان به کار خود در سمت سرمربی تیم ملی ادامه خواهد داد.

اوربان اکنون دو دیدار دوستانه پیش رو دارد که به‌عنوان آماده‌سازی نهایی پیش از آغاز دوره جدید لیگ ملت‌های اروپا محسوب می‌شود. فدراسیون فوتبال لهستان پیش‌تر اعلام کرده بود که «سفید و قرمزها» در تاریخ ۳ ژوئن (چهارشنبه ۱۳ خرداد) به مصاف نیجریه خواهند رفت و در روزهای اخیر نیز مذاکرات برای انتخاب دومین حریف ادامه داشت.

فدراسیون فوتبال لهستان روز جمعه به‌صورت رسمی تأیید کرد که دیدار دوستانه برابر اوکراین در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۶ (یکشنبه ۱۰ خرداد) در ورزشگاه «تارچینسکی آرنا» شهر وروتسواف برگزار خواهد شد. البته هنوز ساعت آغاز مسابقه مشخص نشده است.