نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های توتلی سفلی با ۴ میلیمتر و گیفان با ۳.۹ میلیمتر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، با تشدید ناپایداری تا حوالی ظهر یک‌شنبه در همه مناطق استان، وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ و در ارتفاعات مه پیش‌بینی می‌کنیم.

وی ادامه داد: شدت فعالیت سامانه بارشی تا صبح یک‌شنبه در مناطق مرکزی و نیمه شرقی خراسان شمالی همراه با آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها برآورد می‌شود.

داداشی تأکید کرد: به همین منظور هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: روز دوشنبه بعدازظهر در پاره‌ای از مناطق شرق و جنوب شرق (بخش‌هایی از شیروان، فاروج، اسفراین و بام و صفی‌آباد) رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه رباط قره‌بیل با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد بود.