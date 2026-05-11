۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

دستگیری سارقان سیم برق  و ابزار آلات ساختمانی در سرعین

سرعین- فرمانده انتظامی شهرستان سرعین از دستگیری ۲ سارق حرفه ای سیم برق و ابزار آلات ساختمانی توسط ماموران آگاهی و کلانتری۱۱ دانش این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدصابر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت سیم برق و ابزار آلات ساختمانی درخیابان چالدران شهرستان سرعین، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقت در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ماموران پلیس آگاهی و کلانتری۱۱ دانش این شهرستان، ۲ نفر سارق حرفه ای را در این خصوص شناسایی و طی یک عملیات پلیسی آنها را در مخفیگاه خود در روستای کنزق سرعین دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرعین گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به انجام سرقت اعتراف و از آنها مقداری سیم برق و ابزارآلات ساختمانی به ارزش ۸۰۰میلیون ریال کشف و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

