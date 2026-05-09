هواشناسی: وزش باد پدیده غالب اصفهان است

نوید حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شنبه، با گذر امواج ضعیف بر فراز منطقه، در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و در برخی مناطق به ویژه نیمه شرقی استان، رگبار بهاری همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در مناطق شرقی استان همچنین، احتمال وزش باد به نسبت شدید و وقوع تندبادهای لحظه‌ای نیز وجود دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

حاجی بابایی افزود: امروز چوپانان و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات پیش رو بین ۲۸ و ۱۵درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.