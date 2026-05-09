۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

کتاب صوتی خاطرات مبارزاتی قائد امت در اسلام‌آباد پاکستان

مجموعه‌ کتاب صوتی خاطرات مبارزاتی رهبر شهید انقلاب اسلامی در شبکه‌ھای مجازی رایزنی فرھنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد پاکستان، مجموعه‌ای کتاب صوتی ویژه‌ای را درباره مبارزات، دوران اسارت و تبعید رهبر معظم انقلاب، شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) در جریان انقلاب اسلامی به زبان اردو تولید و منتشر کرده است.

این مجموعه تاریخی و علمی که تولیدی مؤسسه تنظیم و نشر آثار قائد شهید می باشد، از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در قالب ۱۵ قسمت تنظیم شده و به صورت روزانه از طریق شبکه‌های اجتماعی رسمی این مرکز از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

هدف از این اقدام، تبیین ابعاد مجاهدت‌های رهبر معظم انقلاب و آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با تاریخ معاصر و ریشه‌های انقلاب اسلامی است.

بر اساس این اطلاعیه، پس از پایان انتشار تمامی ۱۵ قسمت، یک مسابقه سراسری توسط رایزنی فرهنگی ایران در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد که سوالات آن از محتوای این پادکست‌ها استخراج می‌شود.

از تمامی مخاطبان و شنوندگان دعوت شده است تا با پیگیری دقیق این سلسله برنامه‌ها، خود را برای شرکت در این رقابت فرهنگی آماده کنند. این ابتکار رسانه‌ای گامی در جهت تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی میان ملت‌های منطقه و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار محسوب می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

