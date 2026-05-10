  1. استانها
  2. تهران
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

دو حلقه چاه غیرمجاز در منطقه مشاء دماوند مسدود شد/توقیف ادوات حفاری

دو حلقه چاه غیرمجاز در منطقه مشاء دماوند مسدود شد/توقیف ادوات حفاری

دماوند-مدیر امور منابع آب دماوند می‌گوید، در هفته جاری، ادوات حفاری دو حلقه چاه غیرمجاز در منطقه «مشاء» شناسایی و توقیف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، مدیر امور منابع آب دماوند روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح تعادل‌بخشی و صیانت از آب‌های زیرزمینی، با پیگیری‌های ویژه و مساعدت فرماندار شهرستان و پس از اخذ دستور قضایی، عملیات ضربتی شناسایی چاه‌های غیرمجاز انجام شد.

به گفته وی، با همکاری نیروی انتظامی و تیم‌های بازرسی و حقوقی، ادوات یک حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۵۲ متر در اراضی مشاء شناسایی و توقیف شد. همچنین در عملیاتی دیگر، از ادامه حفاری یک حلقه چاه دیگر در همین منطقه جلوگیری و ادوات حفاری آن ضبط شد.

مدیر امور منابع آب دماوند تأکید کرد که برداشت غیرقانونی از منابع آبی برای این اداره «خط قرمز» است.

او افزود: با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی طبق قانون و با اهتمام ویژه برخورد خواهد شد تا حقوق ساکنان محلی و نسل‌های آینده حفظ شود.

کد مطلب 6825230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها