دو حلقه چاه غیرمجاز در منطقه مشاء دماوند مسدود شد/توقیف ادوات حفاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، مدیر امور منابع آب دماوند روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح تعادل‌بخشی و صیانت از آب‌های زیرزمینی، با پیگیری‌های ویژه و مساعدت فرماندار شهرستان و پس از اخذ دستور قضایی، عملیات ضربتی شناسایی چاه‌های غیرمجاز انجام شد.

به گفته وی، با همکاری نیروی انتظامی و تیم‌های بازرسی و حقوقی، ادوات یک حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۵۲ متر در اراضی مشاء شناسایی و توقیف شد. همچنین در عملیاتی دیگر، از ادامه حفاری یک حلقه چاه دیگر در همین منطقه جلوگیری و ادوات حفاری آن ضبط شد.

مدیر امور منابع آب دماوند تأکید کرد که برداشت غیرقانونی از منابع آبی برای این اداره «خط قرمز» است.

او افزود: با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی طبق قانون و با اهتمام ویژه برخورد خواهد شد تا حقوق ساکنان محلی و نسل‌های آینده حفظ شود.