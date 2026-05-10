به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، بابک محمودی، با اشاره به اینکه سگ‌های آنست یا همان سگ‌های جمعیت هلال احمر در سه رشته زنده‌یاب، جسدیاب و ردیاب در حال آموزش هستند و تجربه به ما نشان داد که حضورشان در بحران‌ها بسیار موثر است، اظهار داشت: نگهداری و آموزش این سگ‌ها بحث گسترده‌ای دارد و فقط بحث غذا نیست؛ اما در جنگ اخیر دیدیم که جان‌های زیادی با این سگ‌ها نجات یافتند و تنها در جنگ رمضان، یکهزار و ۷۱۱ عملیات توسط سگ‌های تیم‌های آنست انجام شد و باعث پیدا شدن پیکر شهدا و مجروحان شد.

وی ادامه داد: در جنگ اخیر چهار سگ به صورت جدی آسیب دیدند که یکی از آنها جانش را از دست داد و سه قلاده دیگر به خاطر آسیب‌های جدی، از چرخه عملیات خارج شدند. همچنین ۱۱ سگ آسیب سطحی دیدند که درمان شدند.

محمودی گفت: در ایام جنگ توانستیم دو بیمارستان متحرک خودرویی برای سگ‌ها ایجاد کنیم و سگ‌هایی که نیاز به درمان سطحی داشتند را مداوا می‌کردند. همچنین در این راستا دامپزشکان زیادی داوطلب شدند و در این مسیر به ما کمک کردند که از آنها متشکریم.

وی افزود: به زودی ۵۰ قلاده سگ جدید نیز به این تیم آنست اضافه می‌شود و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت هلال احمر حدود ۵ میلیون داوطلب عام دارد که اکثر آنها خواستار شرکت در دوره‌های تخصصی مختلف مثل کوهنوردی، آواربرداری، کمک‌های اولیه و غیره هستند، افزود: این داوطلبان که بدون هیچ چشم‌داشتی به مردم در شرایط سخت کمک می‌کنند، می خواهند در میدان حضور موثر داشته باشند. به همین دلیل آموزش‌های تخصصی‌تر و تأمین تجهیزات انفرادی جزو بیشترین مطالباتی است که امدادگران از ما دارند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: ما در چند ماه گذشته با حمایت دولت توانستیم ۵ همت تجهیزات تخصصی انفرادی تهیه کنیم که برای ۱۰ هزار نفر تأمین تجهیزات انجام می‌شود؛ البته بخشی از این تجهیزات هنوز به دست ما نرسیده است.

محمودی گفت: در عملیات‌های جنگ رمضان مشاهده کردید که امدادگران ما در همه مأموریت‌ها حضور داشتند و نیروهای ما به ابزاری که چه در روز و چه در شب نیاز داشتند، کاملا مجهز بودند؛ هرچند که برخی ابزار نیاز به جدیدتر شدن دارند که این اقدامات در حال انجام است و در چندماه آینده ابزار ما ارتقاء خواهند یافت.

وی افزود: ما در میانه جنگ توانستیم پیشرفته‌ترین دستگاه‌های زنده‌یاب را وارد کشور کنیم که بسیار کارآمد بودند.