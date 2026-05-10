  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

۵۰ سگ آنست به تیم های امداد و نجات اضافه می‌شود

۵۰ سگ آنست به تیم های امداد و نجات اضافه می‌شود

رئیس سازمان امداد و نجات، با تأکید بر اینکه تأثیرگذاری سگ‌های آنست در جنگ ۴۰ روزه به ما اثبات شد، گفت: به زودی ۵۰ قلاده سگ جدید به این تیم اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، بابک محمودی، با اشاره به اینکه سگ‌های آنست یا همان سگ‌های جمعیت هلال احمر در سه رشته زنده‌یاب، جسدیاب و ردیاب در حال آموزش هستند و تجربه به ما نشان داد که حضورشان در بحران‌ها بسیار موثر است، اظهار داشت: نگهداری و آموزش این سگ‌ها بحث گسترده‌ای دارد و فقط بحث غذا نیست؛ اما در جنگ اخیر دیدیم که جان‌های زیادی با این سگ‌ها نجات یافتند و تنها در جنگ رمضان، یکهزار و ۷۱۱ عملیات توسط سگ‌های تیم‌های آنست انجام شد و باعث پیدا شدن پیکر شهدا و مجروحان شد.

وی ادامه داد: در جنگ اخیر چهار سگ به صورت جدی آسیب دیدند که یکی از آنها جانش را از دست داد و سه قلاده دیگر به خاطر آسیب‌های جدی، از چرخه عملیات خارج شدند. همچنین ۱۱ سگ آسیب سطحی دیدند که درمان شدند.

محمودی گفت: در ایام جنگ توانستیم دو بیمارستان متحرک خودرویی برای سگ‌ها ایجاد کنیم و سگ‌هایی که نیاز به درمان سطحی داشتند را مداوا می‌کردند. همچنین در این راستا دامپزشکان زیادی داوطلب شدند و در این مسیر به ما کمک کردند که از آنها متشکریم.

وی افزود: به زودی ۵۰ قلاده سگ جدید نیز به این تیم آنست اضافه می‌شود و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت هلال احمر حدود ۵ میلیون داوطلب عام دارد که اکثر آنها خواستار شرکت در دوره‌های تخصصی مختلف مثل کوهنوردی، آواربرداری، کمک‌های اولیه و غیره هستند، افزود: این داوطلبان که بدون هیچ چشم‌داشتی به مردم در شرایط سخت کمک می‌کنند، می خواهند در میدان حضور موثر داشته باشند. به همین دلیل آموزش‌های تخصصی‌تر و تأمین تجهیزات انفرادی جزو بیشترین مطالباتی است که امدادگران از ما دارند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: ما در چند ماه گذشته با حمایت دولت توانستیم ۵ همت تجهیزات تخصصی انفرادی تهیه کنیم که برای ۱۰ هزار نفر تأمین تجهیزات انجام می‌شود؛ البته بخشی از این تجهیزات هنوز به دست ما نرسیده است.

محمودی گفت: در عملیات‌های جنگ رمضان مشاهده کردید که امدادگران ما در همه مأموریت‌ها حضور داشتند و نیروهای ما به ابزاری که چه در روز و چه در شب نیاز داشتند، کاملا مجهز بودند؛ هرچند که برخی ابزار نیاز به جدیدتر شدن دارند که این اقدامات در حال انجام است و در چندماه آینده ابزار ما ارتقاء خواهند یافت.

وی افزود: ما در میانه جنگ توانستیم پیشرفته‌ترین دستگاه‌های زنده‌یاب را وارد کشور کنیم که بسیار کارآمد بودند.

کد مطلب 6825308
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها