پلمب ۲ نانوایی متخلف در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان از شناسایی و پلمب دو واحد نانوایی متخلف در شهر سنندج خبر داد و اظهار کرد: این واحدها به دلیل تکرار تخلفات صنفی و بیتوجهی به تذکرات قبلی، پلمب شدند.
رحیمیان با اشاره به تشدید نظارتها بر واحدهای نانوایی افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره تعطیلی غیرمجاز، فروش خارج از شبکه آرد، کمفروشی و گرانفروشی برخی نانواییها، بازدید مشترکی با حضور تعزیرات حکومتی و بازرسان اتاق اصناف از نانواییهای سطح شهر سنندج انجام شد.
وی ادامه داد: این بازدیدها با هدف بررسی تخلفات احتمالی، نظارت بر رعایت زمان پخت، توزیع عادلانه آرد و همچنین ارتقای کیفیت نان در دستور کار گشتهای مشترک قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در جریان این بازرسیها، دو واحد نانوایی سنگک آزادپز به علت تکرار تخلف و عدم توجه به اخطارهای قبلی شناسایی و پلمب شدند و پرونده تخلف آنها برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
رحیمیان با تاکید بر تداوم برخورد با متخلفان حوزه نان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون پروندههای متعددی در خصوص تخلفات نانواییها تشکیل شده که منجر به صدور جریمهای بالغ بر دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای واحدهای متخلف شده است.
وی خاطرنشان کرد: عزم تعزیرات حکومتی برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده و تخلف در حوزه تأمین و عرضه نان جدی است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
دبیر کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان اضافه کرد: طی هفته گذشته نیز هفت واحد نانوایی سنگک آزادپز به دلیل گرانفروشی پلمب شدند.
رحیمیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نانواییها، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
