احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده و از ساعت ۹ تا ۱۵ امروز در شهر اصفهان وجود دارد.

انفجارهای کنترل شده در مناطق اقارب پرست، حکیم نظامی و بولوار کشاورز خواهد بودو جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.