سقاب اصفهانی: تابستان سخت انرژی در پیش است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، سقاب اصفهانی با اشاره به تحولات اخیر و انتظارات کشور در حوزههای بینالمللی اظهار کرد: برداشت دشمن از مفهوم قدرت بر پایه اعداد، بودجهها و تجهیزات روی کاغذ شکل گرفته بود، اما آنچه در این محاسبات دیده نشد روح مقاومت مردم ایران بود؛ عاملی که در میدان واقعی معادلات را تغییر داد.
وی با تأکید بر اینکه «قدرت واقعی در میدان سنجیده میشود نه روی کاغذ» افزود: تاریخ نشان خواهد داد قدرتی که در آزمون میدانی محک نخورده باشد، صرفاً قدرتی کاغذی و خیالی است.
سقاب اصفهانی همچنین با اشاره به دیدارهای خود با خانوادههای شهدا به نمایندگی از رئیسجمهور گفت: در این دیدارها با خانوادههایی روبهرو شدم که عزیزترین اعضای خود، از کودکان خردسال تا همسران و والدین را از دست دادهاند. درد این فقدان عمیق است، اما آنچه بیش از همه قابل توجه بود، روحیه استقامت و صبر در این خانوادهها بود.
به گفته وی، پیام مشترک خانوادههای شهدا این بوده است که برای ایران آماده فداکاری هستند؛ موضوعی که نشانهای از استحکام اجتماعی و سرمایه معنوی ملت ایران به شمار میرود.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی در ادامه درباره وضعیت بخش انرژی کشور توضیح داد: برخلاف برخی روایتها، نه همه پالایشگاهها از مدار خارج شدهاند و نه میتوان خسارتها را ناچیز دانست. واقعیت این است که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و جبران آن نیازمند زمان و منابع مالی قابل توجه است.
وی تصریح کرد: بازگشت برخی ظرفیتهای آسیبدیده بین ۱۸ ماه تا دو سال زمان میبرد و مستلزم تأمین تجهیزات تخصصی، انجام آزمونهای ایمنی و صرف هزینههای قابل توجه است. با این حال دستگاههای مسئول از نخستین روزها با تمام توان برای بازگرداندن ظرفیتها به مدار فعالیت میکنند.
سقاب اصفهانی با اشاره به شرایط پیشرو در حوزه انرژی گفت: حتی در صورت تأمین کامل منابع مالی و امکانات، تابستان امسال دورهای دشوار برای بخش انرژی خواهد بود؛ زیرا بخشی از ظرفیت گاز، بنزین و گازوئیل کشور آسیب دیده است.
وی یادآور شد که کشور پیش از این نیز با ناترازی انرژی مواجه بوده و بخشی از وضعیت کنونی ناشی از سیاستها و الگوهای مصرف گذشته است؛ بنابراین همه مشکلات را نمیتوان تنها به تحولات اخیر نسبت داد، اما این عوامل در کنار یکدیگر موجب تشدید ناترازی شدهاند.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی راه عبور از این شرایط را در دو مسیر دانست و گفت: نخست افزایش تولید و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده که دولت با جدیت آن را دنبال میکند، هرچند نتایج آن عمدتاً در سالهای آینده نمایان خواهد شد. مسیر دوم نیز همراهی مردم در مدیریت مصرف و صرفهجویی در استفاده از انرژی است که برای عبور از تابستان پیشرو نقش تعیینکنندهای دارد.
وی تأکید کرد حل این چالش تنها با همدلی، مشارکت عمومی و همراهی مردم امکانپذیر خواهد بود.
نظر شما