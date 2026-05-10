به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستایی، معاون وزیر و مدیرکل بازرسی وزارت آموزش و پرورش ایران، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جنگ تحمیلی سوم، یک هزار و ۴۸۹ فضای آموزشی و تربیتی کشور بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدهاند.
به گفته او، شدیدترین خسارت مربوط به مدرسه «شجره طیبه» در میناب (استان هرمزگان) است.
آقای روستایی افزود: از این تعداد، یک هزار و ۲۱۴ مورد مدرسه و ۲۷۸ فضای دیگر شامل مراکز پرورشی، کانونهای فرهنگی، دارالقرآنها و اردوگاههای دانشآموزی بوده است.
به گفته او، تاکنون ۹۶۲ فضای آموزشی با کمتر از ۲۰ درصد خسارت بازسازی شدهاند، همچنین ۱۲۱ مدرسه بیش از ۳۰ درصد آسیب دیدهاند که بازسازی کامل آنها تا مهر سال ۱۴۰۶ طول میکشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره تلفات انسانی جنگ نیز گفت: ۳۶۳ معلم و دانشآموز شهید شدهاند که شامل ۲۹۶ دانشآموز (۱۷۵ پسر، ۱۲۱ دختر) و ۶۷ معلم (۱۷ مرد، ۵۰ زن) است. بیشترین تعداد شهدای دانشآموز مربوط به استان هرمزگان (۱۴۶ نفر)، شهر تهران (۶۰ نفر) و شهرستانهای استان تهران (۳۰ نفر) است.
روستایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره امتحانات پایان سال گفت: اولویت وزارت آموزش و پرورش برگزاری حضوری امتحانات است، اما این موضوع به مجوز شورای تأمین هر استان بستگی دارد. در صورت برگزاری حضوری، مدت حضور دانشآموزان حداکثر یک ساعت و نیم خواهد بود تا از تجمع جلوگیری شود.
او درباره شهریه مدارس غیردولتی نیز توضیح داد: شهریه اصلی باید به طور کامل پرداخت شود، اما هزینههای فوقبرنامه مانند اردو، سرویس ایابوذهاب، غذا و کلاسهای ویژه که در ایام جنگ برگزار نشده، باید به اولیا بازگردانده شود.
به گفته وی، ۳۰ درصد از هزینه سرویس سالانه و همچنین هزینه غذای سه ماه پایانی سال باید عودت داده شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش نتایج یک نظرسنجی از اولیای دانشآموزان درباره آموزش مجازی را نیز اعلام کرد.
این نظرسنجی از ۱۳۰ هزار و ۳۹۷ نفر انجام شده است، بر اساس نتایج، حدود ۵۹ درصد از اولیا زمانبندی کلاسهای برخط را «خیلی خوب» ارزیابی کردهاند و حدود ۵۸ درصد کیفیت تدریس معلمان را «خیلی خوب» دانستهاند. همچنین ۴۴ درصد دسترسی به آموزش مجازی را «خیلی خوب» و ۳۱ درصد پیشرفت تحصیلی فرزندانشان را «خیلی خوب» ارزیابی کردند.
آقای روستایی در پایان گفت: پروژه مهر برای آغاز سال تحصیلی جدید از هماکنون شروع شده است. همچنین مجوز استخدام ۳۰ هزار معلم جدید از طریق آزمون استخدامی گرفته شده است.
