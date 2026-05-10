۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

هشدار آرامکو عربستان نسبت به تبعات جهانی اختلال در تنگه هرمز

شرکت نفت آرامکو عربستان به پیامدهای جهانی ناشی از اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مدیر عامل شرکت نفتی آرامکو در عربستان سعودی اعلام کرد، جهان طی ۲ ماه گذشته حدود یک میلیارد بشکه نفت را از دست داد.

وی اضافه کرد، بازارهای انرژی حتی در صورت از سرگرفته شدن حرکت کشتی ها در تنگه هرمز به مدت زمان زیادی برای بازسازی خود و ثبات نیاز دارد.

پیشتر نیز منابع آگاه گزارش دادند که شرکت سعودی آرامکو قصد دارد صادرات گاز را در ماه آینده میلادی متوقف کند.

شبکه خبری بلومبرگ نیز به نقل از منابع آگاه این گزارش را تأیید کرد. بر اساس این گزارش، تعلیق صادرات گاز به‌ دلیل آسیب‌ دیدگی تأسیسات اصلی صادراتی آرامکو اعلام شده است.

این در حالیست که شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) در ماه گذشته نیز به خریداران آسیایی اطلاع داده بود که سهمیه نفت خام آن‌ها برای بارگیری در ماه آوریل محدود شده و تنها امکان تحویل نفت سبک عربستان از پایانه ینبع فراهم است.

