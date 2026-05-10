۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

ترکی الفیصل: اگر به ایران حمله می‌کردیم تاسیسات حیاتی ما نابود می‌شد

ترکی الفیصل با تمجید از سیاست عربستان سعودی از سکوت در قبال حملات ایران به منافع آمریکا در این کشور نوشت: اگر ریاض به این حملات واکنش نشان می‌داد، تاسیسات نفتی و آب‌شیرین‌کن‌ها نابود می‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکی الفیصل، سفیر سابق عربستان سعودی در واشنگتن در مقاله‌ای در روزنامه الشرق الاوسط نوشت که عربستان سعودی از یک جنگ ویرانگر در منطقه جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد که پادشاهی عربستان تلاش‌ زیادی برای جلوگیری از وقوع جنگ انجام داد وتلاش‌های فشرده ای را نیز برای توقف آن و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای آن و خارج کردن منطقه از این درگیری دنبال کرد.

وی افزود که اگر طرح رژیم صهیونیستی برای شعله‌ور کردن جنگ بین ما و ایران موفق می‌شد، منطقه به ویرانی و نابودی کشیده می‌شد و هزاران نفر در نبردی که ما در آن هیچ نقشی نداشتیم، جان خود را از دست می‌دادند و تل آویو موفق می‌شد اراده خود را بر منطقه تحمیل کند.

الفیصل در این مقاله افزود که اگر عربستان به حملات ایران با همان شیوه پاسخ می‌داد، نتیجه این جنگ ممکن بود به نابودی تأسیسات نفتی و ایستگاه‌های آب شیرین‌کن عربستان سعودی در امتداد سواحل خلیج فارس و حتی عمق این کشور منجر شود.

وی در این مقاله افزود که عربستان همراه با پاکستان در حال خاموش کردن آتش جنگ و کمک به جلوگیری از تشدید تنش است.

    • اکبر IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      اگر شعورش را داشتید، حماقت نمی کردید و زمین و دریا و آسمان تان را در اختیار اصحاب اپستین نمی گذاشتید. حالا سیب زمینی هم خودش را جزء میوه ها می داند.

