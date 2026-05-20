به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رفیعی در مراسم نکوداشت شهید «خلیل فلکرفعت» در دانشگاه بجنورد که با حضور مادر این شهید برگزار شد، اظهار کرد: ورود به دژ مستحکم الهی تنها با شعار دادن محقق نمیشود بلکه نیازمند شناخت و روشنگری نسبت به طراحیها و توطئههای دشمن است.
وی با اشاره به توانمندیهای جمهوری اسلامی در حوزههای هستهای، موشکی و پهپادی افزود: همانگونه که اقتدار نظامی ایران امروز دشمنان را دچار استیصال کرده، مراکز علمی و دانشگاهی نیز باید با تولید علم و اندیشه، نقش خود را در تقویت جبهه حق ایفا کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر اینکه شهید «خلیل فلکرفعت» چراغ راه دانشگاه است، تصریح کرد: تکیه بر توان داخلی و مقابله با سلطهطلبی قدرتهای پوشالی، عهدی است که شهدا برای ما به یادگار گذاشتهاند و این مبارزه تنها محدود به عرصه نظامی نیست.
رفیعی ادامه داد: امروز یکی از مهمترین عرصههای تقابل، میدان فرهنگی و اجتماعی است و دشمن تلاش میکند با ترویج سبک زندگی غربی، ناامیدی و خودباختگی را در جامعه گسترش دهد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی گفت: نباید خلاقیت و ظرفیتهای داخلی را قربانی الگوها و مدلهای وارداتی غرب کنیم.
حجتالاسلام رفیعی با بیان اینکه شهدا نماد ایستادگی در برابر طاغوت بودند، خاطرنشان کرد: شهیدان انقلاب اسلامی نشان دادند که ترس واقعی، ترس از شهادت نیست بلکه ترس از فراموشی آرمانها و نفوذ تفکر دشمن در جامعه است.
وی همچنین با تأکید بر پیوند میان علم و مجاهدت افزود: دانشگاه و جبهه دو سنگر مکمل یکدیگر برای تحقق تمدن نوین اسلامی هستند و مسیر تعلیم و تعلم از مسیر مبارزه با طاغوت جدا نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان بر ضرورت هوشیاری جریانهای انقلابی تأکید کرد و گفت: تقویت عفاف، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و مقابله با نفوذ فرهنگی، از مهمترین وظایف امروز جامعه است.
نظر شما